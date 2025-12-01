Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также "Обсуждаем будущее Украины": заявления из Майами, где завершилась встреча Украины и США

О чем говорили на встрече в США 30 ноября?

Согласно сообщению Axios, речь шла о вопросах территорий.

Переговоры между США и Украиной в воскресенье были сосредоточены на том, где будет пролегать фактическая граница с Россией в соответствии с мирным соглашением, сообщили Axios два украинских чиновника. Они описали пятичасовую встречу как "сложную" и "напряженную", но продуктивную,

– говорится в материале.

Если сначала делегации общались в расширенном формате, то потом количество участников сузилось до трех человек с каждой стороны. А едва ли не единственным вопросом, который обсуждали, была "линия территориального контроля".

От американцев остались Рубио, Кушнер и Уиткофф, которые были и до этого. Украинскую сторону представляли советник по национальной безопасности Рустем Умеров, начальник Генерального штаба генерал Андрей Гнатов и заместитель руководителя военной разведки Вадим Скибицкий. То есть без Сергея Кислицы и Ольги Стефанишиной.

Когда переговоры команд завершились, Умеров, возглавлявший делегацию, провел еще одну личную встречу с Уиткоффом. А Умеров позвонил Зеленскому, чтобы проинформировать его о переговорах.

Это было напряженно, но не негативно. Мы действительно ценим серьезное участие США. Наша позиция заключается в том, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь США достичь успеха, не теряя нашу страну и предотвращая очередную агрессию,

– написал один из украинских чиновников Axios после встречи.

Интересно! В начале переговоров делегации обменялись ритуальными вежливыми заявлениями и надеждами на конструктив. Умеров несколько раз поблагодарил американцев, а Кислица написал теплый пост в соцсети. Но после завершения переговоров и Рубио, и Умеров назвали встречу сложной.

Вероятно, Рустем Умеров встретится с Зеленским в Париже 1 декабря и расскажет президенту о ходе переговоров более подробно. В этот же день Уиткофф отправится в Москву.

Главный вопрос заключается в том, какая позиция россиян и их намерения настоящие. Посмотрим, что Уиткофф принесет из Москвы,

– рассказал медийщикам украинский чиновник.

Что пишут другие СМИ о встрече в Майами?