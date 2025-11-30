24 Канал собирает основные заявления сторон.

Смотрите также Может ли Украина вступить в ЕС с оккупированными территориями: уроки разделенного пополам Кипра

Что заявляют делегации Украины и США 30 ноября в Майами?

17:28, 30 ноября

Однако после съемки этих вступительных заявлений журналистов попросили выйти. На их вопрос, получила ли Украина уже какие-то гарантии безопасности, никто не ответил.

17:25, 30 ноября

Рустем Умеров поблагодарил Трампа за его мирные инициативы и сказал, что за последние 10 месяцев был прогресс.

Наша делегация ждет продуктивную и успешную встречу.

17:21, 30 ноября

Рубио заявил о большом прогрессе

Как заявил госсекретарь США, 30 ноября был значительный прогресс и сейчас стороны "на половине пути, чтобы обеспечить Украине суверенитет и независимость".

17:18, 30 ноября

Рубио о том, каким должно быть завершение войны

Это (должно быть – 24 Канал) не просто окончание войны. Это окончание с созданием механизма, который обеспечит на будущее, чтобы такой войны не было, а Украина процветала. Украина имеет огромный экономический потенциал и возможности развития.