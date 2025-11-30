24 Канал собирает основные заявления сторон.
Смотрите также Может ли Украина вступить в ЕС с оккупированными территориями: уроки разделенного пополам Кипра
Что заявляют делегации Украины и США 30 ноября в Майами?
Однако после съемки этих вступительных заявлений журналистов попросили выйти. На их вопрос, получила ли Украина уже какие-то гарантии безопасности, никто не ответил. Рустем Умеров поблагодарил Трампа за его мирные инициативы и сказал, что за последние 10 месяцев был прогресс. Наша делегация ждет продуктивную и успешную встречу. Как заявил госсекретарь США, 30 ноября был значительный прогресс и сейчас стороны "на половине пути, чтобы обеспечить Украине суверенитет и независимость". Это (должно быть – 24 Канал) не просто окончание войны. Это окончание с созданием механизма, который обеспечит на будущее, чтобы такой войны не было, а Украина процветала. Украина имеет огромный экономический потенциал и возможности развития.
Рубио заявил о большом прогрессе
Рубио о том, каким должно быть завершение войны
Однако после съемки этих вступительных заявлений журналистов попросили выйти. На их вопрос, получила ли Украина уже какие-то гарантии безопасности, никто не ответил.
Рустем Умеров поблагодарил Трампа за его мирные инициативы и сказал, что за последние 10 месяцев был прогресс.
Наша делегация ждет продуктивную и успешную встречу.
Как заявил госсекретарь США, 30 ноября был значительный прогресс и сейчас стороны "на половине пути, чтобы обеспечить Украине суверенитет и независимость".
Это (должно быть – 24 Канал) не просто окончание войны. Это окончание с созданием механизма, который обеспечит на будущее, чтобы такой войны не было, а Украина процветала. Украина имеет огромный экономический потенциал и возможности развития.