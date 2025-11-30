Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

Как происходит работа над мирным планом?

Высокопоставленный представитель США рассказал журналистам, что Белый дом хочет устранить разногласия по двум пунктам мирного плана: территории и гарантий безопасности.

Украинцы знают, чего мы от них ожидаем,

– сказал он.

Ранее Андрей Ермак заявлял, что территориальные вопросы могут обсуждаться только на уровне президентов.

Американская сторона надеется, что согласованный пакет американо-украинских позиций поможет продвинуться в переговорах с Путиным.

Впрочем, поскольку украинцам удалось внести изменения в первоначальный план США, состоящий из 28 пунктов, Кремль начал выражать сомнения, что готов принять условия.

Что известно о переговорах Украины и США?