Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.
Как происходит работа над мирным планом?
Высокопоставленный представитель США рассказал журналистам, что Белый дом хочет устранить разногласия по двум пунктам мирного плана: территории и гарантий безопасности.
Украинцы знают, чего мы от них ожидаем,
– сказал он.
Ранее Андрей Ермак заявлял, что территориальные вопросы могут обсуждаться только на уровне президентов.
Американская сторона надеется, что согласованный пакет американо-украинских позиций поможет продвинуться в переговорах с Путиным.
Впрочем, поскольку украинцам удалось внести изменения в первоначальный план США, состоящий из 28 пунктов, Кремль начал выражать сомнения, что готов принять условия.
Что известно о переговорах Украины и США?
Напомним, что 30 ноября состоялась встреча делегаций США и Украины, которую возглавляет Рустем Умеров, для согласования шагов достижения мира.
Перед началом встречи Умеров поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о состоянии подготовки, ключевые позиции и ожидаемые результаты следующего этапа переговоров.
В Axios также рассказали, что вскоре спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поедет в Москву, где может передать Путину мирный план, в который вносили коррективы.