Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова и Axios.
Что известно о встрече делегаций США и Украины в Майами?
В Майами в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay началась встреча делегаций США и Украины. На ней должны согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
Есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве,
– отметил Умеров.
Перед началом встречи Умеров поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о состоянии подготовки, ключевые позиции и ожидаемые результаты следующего этапа переговоров.
Согласованный документ посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер должны представить Путину во вторник.
После публикации сообщения о начале переговоров Рустем Умеров по неизвестным причинам его удалил.
Какой состав делегаций?
В состав делегации Украины входят секретарь СНБО Украины, глава делегации Рустем Умеров, советник Кабинета Президента Украины Александр Бевз, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый заместитель Министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель Секретаря СНБО Украины Евгений Острянский, заместитель Председателя СБУ Александр Поклад, заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и госсекретарь США Марко Рубио.