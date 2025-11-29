Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ Президента Украины.

Какой состав делегации для переговоров с США?

Президент Украины утвердил соответствующий состав делегации для участия в переговорах с Соединенными Штатами и другими международными партнерами Украины, а также с представителями России по достижению справедливого и устойчивого мира:

  • Умеров Рустем Энверович – Секретарь СНБО Украины, глава делегации.
  • Бевз Александр Александрович – советник Кабинета Президента Украины.
  • Буданов Кирилл Алексеевич – начальник ГУР МО Украины.
  • Гнатов Андрей Викторович – начальник Генерального штаба ВСУ.
  • Иващенко Олег Иванович – Председатель Службы внешней разведки Украины.
  • Кислица Сергей Олегович – первый заместитель Министра иностранных дел.
  • Острянский Евгений Викторович – первый заместитель Секретаря СНБО Украины.
  • Поклад Александр Валентинович – заместитель Председателя СБУ.
  • Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника ГУР МО Украины.