Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідний указ Президента України.

Який склад делегації для переговорів зі США?

Президент України затвердив відповідний склад делегації для участі в переговорах зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Росії щодо досягнення справедливого і сталого миру:

  • Умєров Рустем Енверович – Секретар РНБО України, глава делегації.
  • Бевз Олександр Олександрович – радник Кабінету Президента України.
  • Буданов Кирило Олексійович – начальник ГУР МО України.
  • Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу ЗСУ.
  • Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України.
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ.
  • Острянський Євгеній Вікторович – перший заступник Секретаря РНБО України.
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови СБУ.
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника ГУР МО України.