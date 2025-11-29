Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Склад української групи дещо змінився.

Хто їде на переговори з Віткоффом від України?

Обговорювати мирний план, який ініціював президент США Дональд Трамп, їдуть секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Очікується, що вони проведуть зустріч зі Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Відомо, що переговори відбудуться перед тим, як делегація США на чолі з Віткоффом наступного тижня поїдуть до Росії.

Під час телефонної розмови посланець Трампа запропонував російській стороні також працювати над планом для України.

Нагадаємо, першочерговий варіант мирного плану містив 28 пунктів, частина з яких була вигідною лише Росії. Після зустрічі в Женеві найскладніші питання на частини плану розділили та прибрали. Тепер план складається з 19 пунктів.

Видання пише, що переговори все ще йдуть складно, адже ті умови, які задовольняють Україну, не підходять для Росії й навпаки.

Чому на переговори не поїде Андрій Єрмак?