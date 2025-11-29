Політолог Валерій Димов пояснив 24 Каналу, що Трамп і його оточення не мають чіткого плану, натомість є хаотичні спроби протиснути вигідні Росії домовленості через посередників як Стів Віткофф і Кирило Дмитрієв.

Чому українці не підуть на нав’язані угоди з Трампом і Путіним?

Збіг різних факторів дав Кремлю можливість швидко просувати свої умови. На це наклалися й інтереси Трампа, який опинився під тиском оприлюднення "плівок Епштейна". До того ж причетність до корупційних схем людей з найближчого оточення української влади додатково послабили позиції України.

Це створило "гачок", на який Україну хотіли б підчепити – фактично перетворити на зручну наживку для "акул" на кшталт того самого Віткоффа, який узагалі не розбирається в політиці чи в тому, що реально коїться в Росії. Йому можна навішати будь-що,

– зазначив Димов.

Путін, Трамп і Віткофф ніколи не керуються принципами, тоді як для України це визначально – тому суспільство не прийме нав’язаних угод.

Хто справді контролює Трампа у питаннях України?

Американська сторона висуває дедалі жорсткіші вимоги. Навіть держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії Україна отримає лише після того, як остаточне рішення ухвалить Трамп.

Американські політики та їхні "посередники" розуміють, що українське суспільство не прийме нав’язаного плану, і українська влада теж це усвідомлює. Попри це, від України намагаються домогтися певних підписів, щоб потім перекласти відповідальність.

Такі рішення не пройдуть ні через парламент, ні через суспільство – "віцепрезидентом України завжди лишається майдан". І коли Україна відмовиться, ці діячі – від Дмитрієва й Ушакова до Трампа, Віткоффа, Джей Ді Венса чи Дрісколла – скажуть, що були готові надати гарантії, але самі українці не захотіли. Це і є їхня задумана схема перекладання провини,

– зазначив Димов.

Але Трамп не має власного плану щодо України. Натомість Путін має план щодо Трампа, бо розуміє його логіку та слабкості. Сам Трамп фактично визнає, що б діяв як Віткофф, тобто керувався б вигодою й особистими інтересами. Тому він власноруч підірвав довіру до себе: його гарантії – не надійні й не мають реальної ваги, так само як і російські.

"Це вже не план Трампа – з плівок Віткоффа ми почули, що Трампом грають, як хочуть. Тому нам треба пояснювати союзникам і партнерам, що це не пройде в Україні. А якщо не пройде в Україні, то й громадяни країн ЄС не дозволять такого, бо прекрасно розуміють, що вони будуть наступними", – підкреслив Димов.

