Путін зазначив, що ідея провести саміт у Будапешті належала Трампу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС і російську службу BBC.

Путін допустив проведення саміту у Будапешті

Путін не заперечив, що переговори Росії та США можуть призвести до організації саміту у Будапешті.

Також, за словами Путіна, саме Трамп раніше висловив ідею зустрітися з ним в Угорщині.

Віктор Орбан, який зараз перебуває у Москві, заявив, що Угорщина готова прийняти саміт у Будапешті.

Угорщина зацікавлена ​​у мирі, і ми щиро сподіваємось, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до результату,

– каже він.

Угорський прем'єр похизувався, що вже 14-й раз зустрічається з Путіним. Разом з ним до Москви прилетів голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. З російського боку у переговорах між лідерами брали участь міністр закордонних справ Сергій Лавров, радник Путіна Юрій Ушаков і віце-прем'єр Олександр Новак.

Орбан перез зустріччю писав у соцмережах, що його ціллю у Москві є досягнення енергетичної безпеки Угорщини.

