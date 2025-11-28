Про це Єрмак повідомив в інтерв’ю Саймону Шустеру для The Atlantic, передає 24 Канал.

Яку мирну угоду Зеленський не підпише ні за яких обставин?

Єрмак наголосив, що на наступному етапі переговорів щодо завершення війни президент планує чітко окреслити межі, Україні має намір провести червону лінію щодо зазіхань Росії на суверенну територію України.

Жодна розсудлива людина сьогодні не підпише документ про відмову від території. (...) Поки Зеленський – президент, ніхто не має розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція забороняє це,

– наголосив глава ОПУ.

Стосовно можливих компромісів Єрмак зазначив, що Україна готова говорити лише про окреслення лінії розмежування відповідно до фактичного контролю сторін на даний момент.

Також Єрмак в інтерв'ю прокоментував заклики до своєї відставки, які поширювалися після корупційного скандалу в енергетиці.

Тиск величезний. Справа досить гучна, і потрібне об’єктивне та незалежне розслідування без політичного впливу,

– відповів він Шустеру.

