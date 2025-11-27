Наразі всередині США точиться боротьба між посадовцями, які хочуть пом'якшити позицію Росії й тими, хто наполягає на підтримці України. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Economist.

Скільки ще триватиме переговорний процес щодо миру в Україні?

За інформацією видання, Росія, ймовірно, не прийме варіант мирної угоди, яку США та Україна розробляють у Женеві, адже сторони значно змінюють ключові вимоги країни-агресорки. Водночас особи, наближені до переговорів у Женеві, кажуть, що російські та українські позиції значно зблизились.

Ми наближаємося до точки, коли людям доведеться сказати "так, ми згодні", або "ні, це все",

– каже західний дипломат.

ЗМІ припускає, що Росія готова піти на реальні поступки у мирних переговорах лише наприкінці процесу переговорів, який, у найкращому разі, може розтягнутись на кілька місяців. Ключове питання полягає не лише в тому, коли Москва буде змінювати свою позицію, а й у тому, якою буде ситуація на фронті на той момент.

Українські експерти вважають, що Кремль не поспішатиме змінювати своє рішення щодо мирної угоди принаймні до кінця цієї зими. За цей час Путін ухвалюватиме рішення щодо можливої нової "часткової мобілізації", а російська економіка страждатиме від накопиченого санкційного тиску.

Водночас у Білому домі відбувається "внутрішнє суперництво": одні чиновники прагнуть досягти угоди на користь своїх російських друзів, а інші намагаються вирішити усе справедливо.

"За таких темпів – і за таку ціну – Росія ніяк не може перемогти стратегічно", – каже Андрій Загороднюк, ексміністр оборони України.

Щоб змусити Кремль до значних поступок потрібен серйозний тиск з боку США – ще відчутніший, ніж був до цього.

У якій ситуації зараз Україна?

Низка факторів свідчить, що ситуація для України значно ускладнюється. Постає проблема нестачі особового складу, тоді як Росія лише нарощує виробництво своєї зброї. Ударні БпЛА та КАБи вже дістають до мирних міст, а Харків та Дніпро стають майже не придатними для нормального життя. Тож чимало аналітиків сумніваються, що Путін колись погодиться на мир, який забезпечить Україні безпеку та майбутнє.

