Про що цього разу говорив Путін – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США
Що Путін каже про війну та переговори?
Очільник Кремля стверджує, що Україна нібито за законом має провести "референдум з територіальних питань". Визнання Криму, Донбасу та Новоросії має бути предметом переговорів Росії та США, Путін заявив, що підписувати документи з нинішнім українським керівництвом "безглуздо". Він також звинуватив Київ у "стратегічній помилці" через нібито страх проводити вибори. За словами Путіна, Росія нібито хоче домовитися з Україною, але зробити це зараз "юридично неможливо". За словами російського диктатора, згортання фронту "буде неминучим". Володимир Путін заявив, що Покровськ, Мирноград та Вовчанськ нібито "повністю оточені". А що далі? Далі – Слов'янськ, Куп'янськ, Комсомольськ та Сіверськ, Очільник Кремля також стверджує, що російське угруповання "Схід" швидко просувається північчю Запорізької області і вже підійшло до Гуляйполя. Путін заявив, що "злиті" у ЗМІ телефонні розмови Віткоффа та Ушакова нібито можуть бути фейками. Він також зазначив, що "зливи" телефонних розмов – кримінальний злочин. Путін цинічно заявив, що бойові дії припиняться, коли "українські війська підуть із займаних позицій". Очільник Кремля також стверджує, що позитивна динаміка нібито зберігається на всіх напрямках фронту, а темп наступу збільшується. Під час пресконференції Путін підтвердив, що американська делегація має приїхати до Москви наступного тижня. До переговорної групи увійдуть МЗС, Мединський та Ушаков. Володимир Путін стверджує, що про ризик нападу Росії на Європу говорять нібито "шахраї". За словами диктатора, Росія готова зафіксувати, що не має наміру нападати на Європу. Він також додав, що Москва готова обговорювати із Заходом питання європейської безпеки та стратегічної стабільності. Путін заявив, що Росія "загалом згодна", що перелік пунктів плану США щодо України може бути покладено в основу майбутніх домовленостей. Володимир Путін заявив, що жодних проєктів мирного договору щодо України не було. За його словами, йшлося про набір питань для обговорення. Очільник Кремля зазначив, що після переговорів у Женеві 28 пунктів мирного плану вирішили поділити на чотири частини.
– додав Путін.
Що Путін каже про ситуацію на фронті?
– додав він.
Очільник Кремля також висловився про переговори
Що Путін каже про напад на країни Європи?
Російський диктатор висловився про мирний договір
Очільник Кремля стверджує, що Україна нібито за законом має провести "референдум з територіальних питань".
Визнання Криму, Донбасу та Новоросії має бути предметом переговорів Росії та США,
Путін заявив, що підписувати документи з нинішнім українським керівництвом "безглуздо". Він також звинуватив Київ у "стратегічній помилці" через нібито страх проводити вибори.
За словами Путіна, Росія нібито хоче домовитися з Україною, але зробити це зараз "юридично неможливо".
За словами російського диктатора, згортання фронту "буде неминучим".
Володимир Путін заявив, що Покровськ, Мирноград та Вовчанськ нібито "повністю оточені".
А що далі? Далі – Слов'янськ, Куп'янськ, Комсомольськ та Сіверськ,
Очільник Кремля також стверджує, що російське угруповання "Схід" швидко просувається північчю Запорізької області і вже підійшло до Гуляйполя.
Путін заявив, що "злиті" у ЗМІ телефонні розмови Віткоффа та Ушакова нібито можуть бути фейками. Він також зазначив, що "зливи" телефонних розмов – кримінальний злочин.
Путін цинічно заявив, що бойові дії припиняться, коли "українські війська підуть із займаних позицій".
Очільник Кремля також стверджує, що позитивна динаміка нібито зберігається на всіх напрямках фронту, а темп наступу збільшується.
Під час пресконференції Путін підтвердив, що американська делегація має приїхати до Москви наступного тижня.
До переговорної групи увійдуть МЗС, Мединський та Ушаков.
Володимир Путін стверджує, що про ризик нападу Росії на Європу говорять нібито "шахраї". За словами диктатора, Росія готова зафіксувати, що не має наміру нападати на Європу.
Він також додав, що Москва готова обговорювати із Заходом питання європейської безпеки та стратегічної стабільності.
Путін заявив, що Росія "загалом згодна", що перелік пунктів плану США щодо України може бути покладено в основу майбутніх домовленостей.
Володимир Путін заявив, що жодних проєктів мирного договору щодо України не було. За його словами, йшлося про набір питань для обговорення.
Очільник Кремля зазначив, що після переговорів у Женеві 28 пунктів мирного плану вирішили поділити на чотири частини.