Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, уточнивши, що там буде встановлено два великих екрани з обох боків будівлі театру.

Окупанти зганяють на вистави студентів

Офіційно, як зазначив Андрющенко, ці екрани встановлюють там для того, аби містяни могли зустрічати Новий рік на площі біля драмтеатру, як вони до цього звикли, й до них міг звернутися в прямому етері російський диктатор Путін. Він наголосив, що звісно його промова не буде звучати наживо, як про те заявляють росіяни, а в записі.

"Кому він там потрібен? Тим росіянам, які туди понаїхали? Але головне інше, цю ідею просунули. Завдяки цьому одна контора, наближена до окупаційної адміністрації, просто втюхала свої рекламні панелі, після Путіна там далі буде реклама", – озвучив Андрющенко.

Керівник вивчення окупації зазначив, що ці екрани там не тимчасове явище, а залишаться на постійній основі. Тобто на будівлі драматичного театру буде регулярно крутитись реклама країни-агресорки.

Велике кладовище маріупольців, які загинули там під руїнами, супроводжуватиметься російською рекламою. Навіть проросійський прошарок населення в Маріуполі обурений цим, тому що незрозуміло, як до цього можна було додуматись. Мережу засипають мемами з цього приводу,

– розповів Андрющенко.

Він нагадав, що до окупації перед будівлею драмтеатру збоку від сцени встановлювалися великі екрани, щоб розважати дітей на новорічні свята. Однак після них панелі прибирались.

Андрющенко розповів, що 5 грудня в театрі була прем'єра вистави. Був такий "аншлаг", що жоден квиток на неї не купили. Тому окупанти зігнали туди студентів, зокрема з морського училища. Зробили це, з його слів, щоб пофотографувати і мати звіт про те, що начебто там зібралось багато глядачів.

Росіяни наразі поспішають, офіційне відкриття драматичного театру планують на 27 грудня. В цей день там має відбутись вистава і буде запрошений хтось з російських високопосадовців.

Що ще відомо про плани росіян щодо драмтеатру?