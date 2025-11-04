Кремль називає це "відродженням міста та театру". Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал The Times.
Як Росія планує влаштовувати "танці на кістках" у драмтеатрі Маріуполя?
Російська окупаційна влада Маріуполя планує відкрити відновлений драматичний театр, який у березні 2022 року знищили російською авіацією, попри великий напис "ДІТИ" біля входу. Тоді загинули сотні мирних мешканців, які ховалися всередині.
Як зазначають у виданні, реконструкцію будівлі, зведеної ще за радянських часів, здійснює компанія зі Санкт-Петербурга.
Росіяни вже запланували перші вистави на новорічні свята з творами Пушкіна, Чехова та радянської класики.
Зі свого боку Україна та правозахисні організації засуджують проєкт. Міська рада Маріуполя у вигнанні назвала реконструкцію "блюзнірством" і звинуватила окупантів у спробі приховати сліди воєнного злочину.
Важливо! Amnesty International кваліфікує удар по театру як явний воєнний злочин, адже усередині тоді перебувало близько тисячі людей, серед яких вагітні жінки, матері з дітьми та вихованці дитячих будинків.
За оцінками, загинуло до 600 осіб. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "реконструкція" Кремлем – це спроба замести сліди злочину, а сам удар росіяни заперечують, звинувачуючи у ньому українські сили без надання доказів.
Що відомо про злочини окупантів у Маріуполі?
У жовтні керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники планують відкрити морський пункт пропуску в окупованому Маріуполі, запланувавши реалізацію цього проєкту на 2027 рік.
Водночас у місті зберігається медична криза. Зокрема, через нестачу кваліфікованих лікарів і антисанітарні умови спалахнули інфекційні хвороби. Місцеві жителі змушені годинами стояти в чергах, щоб отримати талон і потім – прийом у лікаря.
Крім того, Росія продовжує вивозити викрадене вугілля з Донецької області через Маріупольський порт. Порт також використовується для військових перевезень, зокрема бронетехніки, маскуючи їх під цивільні вантажі.