Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що росіяни змінюють напрями контролю у порті. Також намагаються сховати своїх людей від санкцій.
Росіяни звозять вугілля у Маріуполь
"Варто пригадати про одіозну Юлію Максімову, яка разом з чоловіком взяли 4 шахти під Донецьком та 4 шахти під Луганськом фактично безплатно. Вони ними користуються. З цього є чистий прибуток", – сказав Петро Андрющенко.
Як тільки вони взяли шахти під свій контроль, з порту пішло вугілля, а перестало виходити зерно. Загалом у роботі мало що змінилося. Цікаво, що росіяни мали сплатити велику кількість податків, але їх списали через російського депутата Марата Хуснулліна. Тож корупція помітна на кожному кроці.
З порту уже вийшов великий склад поїзда приблизно на 40 – 60 вагонів. Він поїхав на північ Донецької області. Тому мародерство триває,
– додав Петро Андрющенко.
Досі незрозуміла ситуація з нашим судном, яке стоїть в Алжирі. Україна разом з партнерами робить все, щоб судно з краденим з Маріуполя вугіллям не розвантажували в Алжирі, а відправили його назад.
Як Росія використовує Маріупольський порт?
- У липні 2025 року ворог вперше використав порт саме для військових потреб. Для того, щоб розвантажити вагони, які туди прибули, навіть перекрили рух на кількох вулицях. Зокрема з порту виходила бронетехніка. За весь період війни росіяни не наважувалися це робити.
- Росія намагається змінити свою логістику й готує певний плацдарм для цього. Наприклад, у порту Маріуполя росіяни займаються днопоглибленням. Цікаво, що у серпні в порт зайшло й вийшло судно, яке не було завантажене ні зерном, ні вугіллям. Ймовірно, відбувалася певна військова операція.
- Росіяни намагаються показати, що нібито законно користуються портом. Вони самі визнають, що основним вантажем є зерно, вугілля та метали. Однак, цим лише прикривають своє мародерство й нічого не говорять про військові постачання.