Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що росіяни змінюють напрями контролю у порті. Також намагаються сховати своїх людей від санкцій.

Росіяни звозять вугілля у Маріуполь

"Варто пригадати про одіозну Юлію Максімову, яка разом з чоловіком взяли 4 шахти під Донецьком та 4 шахти під Луганськом фактично безплатно. Вони ними користуються. З цього є чистий прибуток", – сказав Петро Андрющенко.

Як тільки вони взяли шахти під свій контроль, з порту пішло вугілля, а перестало виходити зерно. Загалом у роботі мало що змінилося. Цікаво, що росіяни мали сплатити велику кількість податків, але їх списали через російського депутата Марата Хуснулліна. Тож корупція помітна на кожному кроці.

З порту уже вийшов великий склад поїзда приблизно на 40 – 60 вагонів. Він поїхав на північ Донецької області. Тому мародерство триває,

– додав Петро Андрющенко.

Досі незрозуміла ситуація з нашим судном, яке стоїть в Алжирі. Україна разом з партнерами робить все, щоб судно з краденим з Маріуполя вугіллям не розвантажували в Алжирі, а відправили його назад.

Як Росія використовує Маріупольський порт?