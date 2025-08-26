Як Кремль легалізує крадіжки?

Москва "відкрила" окупований Маріупольський порт для міжнародного судноплавства. Його додали до реєстру портів, дозволених для заходу іноземних суден, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У такий спосіб Кремль створює видимість "законності" експлуатації порту, щоб узаконити вивіз награбованих українських ресурсів.

За словами самих окупантів, серед основних вантажів у Маріупольському порту є:

зерно;

вугілля;

метали.

Прикриваються росіяни"відновленням інфраструктури", а насправді перетворюють порт на великий логістичних хаб, щоб системно грабувати захоплені українські території.

Росія, прикриваючись бюрократією, продовжує мародерство в промисловості та аграрному секторі. Кожен корабель, що виходить із захопленим зерном чи металом, є речовим доказом воєнних злочинів кремля,

– підкреслили в ЦНС,

Важливо! Насправді жодна цивілізована країна не може визнати статус окупованого Маріупольського порту як офіційно відкритого для судноплавства. Це вважатиметься порушенням міжнародного права та санкцій проти Росії.

Як Росія грабує українські території?