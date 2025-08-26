Как Кремль легализует кражи?

Москва "открыла" оккупированный Мариупольский порт для международного судоходства. Его добавили в реестр портов, разрешенных для захода иностранных судов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Смотрите также Компания, связана с Медведчуком вывозила зерно и другие ресурсы с оккупированных территорий

Таким образом Кремль создает видимость "законности" эксплуатации порта, чтобы узаконить вывоз награбленных украинских ресурсов.

По словам самих оккупантов, среди основных грузов в Мариупольском порту есть:

зерно;

уголь;

металлы.

Прикрываются россияне "восстановлением инфраструктуры", а на самом деле превращают порт в большой логистических хаб, чтобы системно грабить захваченные украинские территории.

Россия, прикрываясь бюрократией, продолжает мародерство в промышленности и аграрном секторе. Каждый корабль, выходящий с захваченным зерном или металлом, является вещественным доказательством военных преступлений кремля,

– подчеркнули в ЦНС,

Важно! На самом деле ни одна цивилизованная страна не может признать статус оккупированного Мариупольского порта как официально открытого для судоходства. Это будет считаться нарушением международного права и санкций против России.

Как Россия грабит украинские территории?