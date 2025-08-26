Как Кремль легализует кражи?
Москва "открыла" оккупированный Мариупольский порт для международного судоходства. Его добавили в реестр портов, разрешенных для захода иностранных судов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Таким образом Кремль создает видимость "законности" эксплуатации порта, чтобы узаконить вывоз награбленных украинских ресурсов.
По словам самих оккупантов, среди основных грузов в Мариупольском порту есть:
- зерно;
- уголь;
- металлы.
Прикрываются россияне "восстановлением инфраструктуры", а на самом деле превращают порт в большой логистических хаб, чтобы системно грабить захваченные украинские территории.
Россия, прикрываясь бюрократией, продолжает мародерство в промышленности и аграрном секторе. Каждый корабль, выходящий с захваченным зерном или металлом, является вещественным доказательством военных преступлений кремля,
– подчеркнули в ЦНС,
Важно! На самом деле ни одна цивилизованная страна не может признать статус оккупированного Мариупольского порта как официально открытого для судоходства. Это будет считаться нарушением международного права и санкций против России.
Как Россия грабит украинские территории?
Оккупанты системно грабят захваченные территории Украины. В частности, Россия поставляет в Сирию ворованное украинское зерно. До свержения режима диктатора Башара Асада это происходило регулярно, однако поставки прекратились после смены власти. Сейчас же, как свидетельствуют журналистские расследования, экспорт зерна в Сирию возобновился.
В этом году захватчики уже похитили из нового урожая украинской пшеницы около 2,5 миллиона тонн. Зерно вывозят из оккупированных регионов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в Россию.
Всего с февраля 2022 года россияне похитили более 15 миллионов тонн украинского зерна с оккупированных территорий. Затем его, как правило, в портах смешивают с российским зерном, после чего отправляют на экспорт.