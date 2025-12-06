Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире 24 Канала объяснил, что реальная ситуация выглядит совсем иначе. Он отметил, что громкие сюжеты об успехах у Купянска и Боровой пока существуют только в анонсах и мечтах россиян.

Реальная ситуация на Купянском направлении и российские выдумки

На Купянском направлении россияне продолжают распространять заявления об "окружении" и "захвате" города, которые не соответствуют реальной обстановке. Трегубов объясняет, что сюжеты о взятии Купянска повторяются уже не первый месяц, а масштабы местных населенных пунктов физически не позволяют реализовать те сценарии, о которых говорят в Кремле.

Евклидова геометрия просто не позволяет разместить 15 батальонов в поселке на четыре километра, – не то что их там окружить,

– сказал Трегубов.

На самом деле российские подразделения не имеют успехов под Купянском, а заявления о масштабных прорывах остаются информационными выдумками, созданными для внутренней аудитории.

Москва пыталась подать их как доказательство "продвижения", когда искала выгодную переговорную позицию в конце ноября.

По состоянию на сейчас Боровая фигурирует только в анонсах и мечтах российских блогеров, – без реальных изменений для них на месте,

– подчеркнул офицер.

Несмотря на отдельные тактические изменения линия обороны на направлении остается стабильной. Российские силы не способны продвинуться глубже посадок и пограничных участков. Их публичные заявления существенно отличаются от того, что действительно происходит на фронте.

Ситуация на Волчанском и Великобурлукском направлениях

На участке от Волчанска до Великого Бурлука российские силы пытались продвинуться вдоль границы в течение ноября. Им удалось оттеснить украинские подразделения на несколько километров, но эти сдвиги не изменили оперативной обстановки. Трегубов подчеркивает, что речь идет скорее о локальных действиях, чем о заявленных россиянами "успехах".

Частично им удалось подвинуть украинские силы на несколько километров, – но речь идет в основном о посадках,

– пояснил Трегубов.

На Волчанском направлении ситуация сложнее из-за разрушения города и попытки россиян закрепиться среди уничтоженной застройки. Несмотря на это, украинские позиции в Волчанске сохраняются, и о полном контроле над городом говорить невозможно. В то же время россияне удерживают часть территории, что затрудняет ведение боев.

Говорить, что они взяли город полностью, невозможно, – украинские позиции там сохраняются, хотя россияне и контролируют значительную часть,

– отметил офицер.

В итоге активность врага на этом участке не привела к изменениям линии фронта, о которых заявляют российские каналы. Украинские подразделения удерживают ключевые точки обороны. Российские же силы, даже продвинувшись на отдельных направлениях, не имеют возможности развить наступление и перейти к более широким операциям.

