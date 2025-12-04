Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что у кремлевского диктатора серьезная проблема с восприятием карт. Ему не могут донести, что есть Купянск, который расположен с правого и левого берегов реки Оскол и Купянск-Узловой – с левого берега этой же реки.
Как продолжается оборона Купянска?
Роман Свитан отметил, что именно Купянск-Узловой является плацдармом Украины, нашим плацдармом, который Силы обороны удерживают на левом берегу.
Какая ситуация возле Купянска: смотрите на карте
Путину докладывают, что там 1000 российских солдат, которые сейчас пытаются занять этот плацдарм и якобы окружили украинские войска. Это искажение информации по Купянску и Купянску-Узловому создает диссонанс в его голове,
– сказал полковник запаса ВСУ.
Купянск, который расположен на правом и левом берегах Оскола, Силы обороны Украины сейчас пытаются освободить.
Эти действия имеют хорошую динамику. Сырский очень хороший тактик. Если он берется за какое-то направление, то стабилизирует его, а затем возвращает утраченные позиции, уничтожая значительное количество российских войск,
– отметил Роман Свитан.
Кроме этого, что касается Купянска-Узлового, который россияне представляют Путину как окруженный город, то на самом деле у самого противника там проблемы. Все потому, что этот поселок им нужен как узловая железнодорожная станция. Разбить его вдребезги КАБами россияне не могут, а без этого шансов захватить очень мало.
Что происходит на Купянском направлении?
Россияне утверждают, что имеют вроде бы значительные успехи на Харьковском направлении. Однако в Вооруженных Силах Украины опровергают такие заявления. Сырский посетил Харьковское направление и отметил, что оборона украинских позиций продолжается.
Недавно Владимир Зеленский заявил, что украинские военные почти закончили зачистку Купянска от вражеских сил. Он подчеркнул, что не стоит поддаваться российской пропаганде, прислушиваясь только к официальной информации Украины.
Военное командование нашего государства отрицает заявления россиян о продвижении на Харьковском направлении. В Украине наоборот отметили улучшение ситуации там.