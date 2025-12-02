Они опровергли заявления пропагандистов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Что происходит в Купянске?

Учитывая последние заявления в медиа, УОС уполномочена заявить, что ситуация на Купянском направлении остается постоянной.

В частности, украинские военные контролируют большую часть Купянска. В то же время отдельные вражеские группы находятся в северных районах города.

Российское руководство все еще состоит из патологических лжецов,

– резюмировали защитники.

Что происходит в Купянске: смотрите на карте

Интересно! Эксклюзивно для 24 Канала заместитель командира полка 429 БПС "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал, что украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить оккупации Купянска. Сейчас там продолжаются боевые действия, а россияне продолжают пытаться захватить город.

Что ранее заявляли о Купянске?