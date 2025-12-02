Однако украинские военные делают все возможное, чтобы не позволить оккупантам оккупировать Купянск. Заместитель командира полка 429 БПС "Ахиллес" Олесь Маляревич отметил 24 каналу, что город держится благодаря подразделению, которое его защищает.

Что происходит в Купянске?

Олесь Маляревич рассказал, что на Харьковщине полк "Алиллес" работает в направлениях Волчанска, Мелового и Купянска. Сейчас уже длительное время без перерыва происходят штурмовые действия со стороны захватчиков. Они пытаются захватить эти территории и продвигаться дальше.

Были сообщения, что Купянск был захвачен. Затем – что город отбит. Но пока продолжаются боевые действия в городе. Враг не оставляет попыток его захватить. Но делается все необходимо для того, чтобы этого не произошло,

– подчеркнул он.

Захватчики пытаются использовать водные переправы. Раньше они пользовались трубой. Сейчас они пытаются перебрасывать свою живую силу через реку, однако техники у них там нет.

Также полк "Ахиллес" помогает на Покровском направлении. По словам заместителя командира, интенсивность боевых действий там несколько больше, чем в Купянске. Потому что там сосредоточено гораздо больше сил врага. Россияне длительное время пытались взять Покровск, как и Купянск.

Купянск держится с помощью подразделения, которое его защищает. Враг новую силу бросает. Конечно, те, кто переправляется на правый берег Оскола, постоянно гибнут. Но ежедневно новые отряды оккупантов подходят к пополнению, чтобы захватить Купянск и двигаться дальше. Поэтому ситуация контролируемая, но действительно очень тяжелая,

– объяснил военный.

Враг пытается захватить эти населенные пункты и двигаться дальше, однако этого нельзя допустить. Задача украинских защитников – оборонять эти территории, уничтожать весь оккупационный штурмовой потенциал, и где есть возможность, переходить в активную оборону.

Ситуация в Купянске: главное