Всего за прошедшие сутки на фронте произошло не менее 226 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Путин врет о крахе линии фронта с одной целью: в ISW раскрыли замысел Кремля

Какова ситуация на фронте 2 декабря?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Россияне нанесли четыре авиационных удара, сбросив 18 управляемых авиабомб, совершили 116 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасильевки.

Захватчики атакуют украинские позиции в районе Волчанска: ситуация на карте

На Купянском направлении произошло 9 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия российских военных вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шийковки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 21 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Карповки, Среднего, Шандриголового, Новоселовки, Дробышево, Ставков и Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 8 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.

На Краматорском направлении россияне 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Пазеного, Николаевки и Ступочек.

На Константиновском направлении российские военные 22 раза атаковали в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николайполье, Константиновки и Бересток.

Российская армия атакует на Константиновском направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 72 штурмовые действия оккупантов в районах Нового Шахтного, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахтного, Родинского, Мирнограда, Новоэкономического, Ровного, Покровска, Звирово, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего, Филиала и в сторону населенного пункта Гришино.

Россияне штурмуют Покровское направление: смотрите на карте

На Александровском направлении противник совершил 22 атаки в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Гая, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 18 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Затишья, Нового Запорожья, Зеленого Гая, Варваровки, Привольного и Гуляйполя.

Российские военные пытаются продвинуться возле Гуляйполя: ситуация на карте

На Ореховском направлении за прошедшие сутки вражеские войска не проводили наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две российские атаки в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования российских наступательных группировок.

Коротко о главных событиях на фронте