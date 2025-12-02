Всего за прошедшие сутки на фронте произошло не менее 226 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Путин врет о крахе линии фронта с одной целью: в ISW раскрыли замысел Кремля
Какова ситуация на фронте 2 декабря?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Россияне нанесли четыре авиационных удара, сбросив 18 управляемых авиабомб, совершили 116 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасильевки.
Захватчики атакуют украинские позиции в районе Волчанска: ситуация на карте
На Купянском направлении произошло 9 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия российских военных вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шийковки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали 21 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Карповки, Среднего, Шандриголового, Новоселовки, Дробышево, Ставков и Заречного.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 8 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.
На Краматорском направлении россияне 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Пазеного, Николаевки и Ступочек.
На Константиновском направлении российские военные 22 раза атаковали в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николайполье, Константиновки и Бересток.
Российская армия атакует на Константиновском направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении Силы обороны остановили 72 штурмовые действия оккупантов в районах Нового Шахтного, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахтного, Родинского, Мирнограда, Новоэкономического, Ровного, Покровска, Звирово, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего, Филиала и в сторону населенного пункта Гришино.
Россияне штурмуют Покровское направление: смотрите на карте
На Александровском направлении противник совершил 22 атаки в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки, Привольного, Зеленого Гая, Ялты, Красногорского, Павловки и Рыбного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 18 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Затишья, Нового Запорожья, Зеленого Гая, Варваровки, Привольного и Гуляйполя.
Российские военные пытаются продвинуться возле Гуляйполя: ситуация на карте
На Ореховском направлении за прошедшие сутки вражеские войска не проводили наступательных действий.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две российские атаки в направлении Антоновки.
На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования российских наступательных группировок.
Коротко о главных событиях на фронте
По данным DeepState, в ноябре этого года Россия оккупировала 505 квадратных километров украинской территории, что почти вдвое превышает показатель за сентябрь.
Недавно россияне прорвались вперед возле Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье, на Харьковщине оккупанты продвинулись вблизи Двуречанского, а на Краматорском направлении – у Ступочек.
Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, что сейчас Россия усиливает давление на восточном фронте, пытаясь прорваться возле Купянска, Константиновки и Покровска. Оккупанты заходят штурмовыми группами с флангов и стягивают большие силы, чтобы получить плацдарм для удара по всей Донецкой области.