Осенью враг усилил атаки в восточной части Запорожской области. Противник массово перебрасывает технику через Мариуполь на Гуляйпольское направление, передает 24 Канал.
Что известно о вражеском продвижении на Запорожьи?
Последние обновления карты DeepState свидетельствуют о том, что оккупанты продолжают продвижение на Запорожьи. Так, россияне прорвались вперед возле Ровнополья и Гуляйполя.
По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, российские военные не оставляют попыток зайти в Гуляйполь. Недавно врага остановили на подступах к самому населенному пункту.
Как отмечают аналитики Института изучения войны, оккупанты стремятся отрезать Гуляйполе с северо-востока, вероятно, чтобы создать условия для захвата города с востока.
Потеря Гуляйполя станет очень опасной для всего Запорожского фронта. Если россияне прорвутся, фронт может быстро подвинуться на запад, и появится угроза Запорожью. Город они не возьмут, но могут превратить его в непригодный для жизни постоянными ударами.
Гуляйполе – ключевая точка обороны. Если украинские силы отступят, удержать линию можно будет только возле Орехово. Потеря города будет такой же по последствиям, как когда-то потеря Угледара, после чего фронт "просел" на десятки километров.
Россияне пытаются выйти к важной трассе Донецк – Запорожье, что критично для украинской логистики. Они могут повторить тактику окружения, как под Покровском: охватить фланги и замкнуть кольцо вокруг города.
Где еще на фронте оккупанты имели успехи?
В последнее время не простая ситуация сложилась на Волчанском направлении, что на Харьковщине.
Как сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, россияне пытаются продвигаться в Волчанске и вокруг него. Город сильно разрушен, а густой туман затрудняет работу дронов и тактической авиации.
На этом направлении противник недавно продвинулся вблизи Двуречанского.
Продвинулись захватчики в на Краматорском направлении вблизи Ступочек.
- По состоянию на 1 декабря оккупанты продвинулись в направлении Мирнограда в Донецкой области. Покровско-Мирноградская агломерация сейчас считается одной из самых горячих точек.
- Ухудшение погоды осложнило оборону Покровска, в частности из-за густого тумана, что мешает работе украинских подразделений. В город просачивается все большее количество россиян.
- Александр Сырский заявил, что сообщения россиян об успехах в Купянске не соответствуют действительности. Украинские войска пытаются стабилизировать ситуацию в Купянске, выявляя и уничтожая оккупантов.