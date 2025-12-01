Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Третий армейский корпус.
К каким манипуляциям прибегают россияне?
Недавно командование 20-й армии и минобороны России заявило о якобы "захвате" населенных пунктов Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса.
Однако эти утверждения врага оказались очередной информационной манипуляцией.
По словам военных, россияне используют старую тактику: инфильтруют отдельные группы в район неподконтрольных им поселков с целью снять видео с триколором, сымитировать "контроль" над территорией и выдать потери за успехи.
Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. Несмотря на потери, командиры вражеской армии продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование.
60-я ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И никаких оснований объявлять о "захвате" населенных пунктов Ставки и Новоселовка – не существует!
– заявил командир бригады Дмитрий Рогозюк.
Военные также в очередной раз призвали украинцев доверять только подтвержденным данным.
Силы обороны продолжают уничтожать врага: смотрите видео
Что сейчас происходит в Донецкой области?
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 271 боевое столкновение. Интенсивнее всего россияне давят на Покровском направлении – там враг совершил 76 штурмовых атак.
Ситуация на фронте Покровского направления остается крайне напряженной. Согласно обновленной карте DeepState по состоянию на 30 ноября, российские войска протиснулись в направлении Мирнограда.
В то же время командующий ДШВ ВСУ генерал Олег Апостол заявил, что Россия не сможет быстро установить контроль над Покровском. По его словам, враг завязнет в тяжелых и долгих боях на самом горячем направлении фронта.