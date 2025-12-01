Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Третий армейский корпус.

К каким манипуляциям прибегают россияне?

Недавно командование 20-й армии и минобороны России заявило о якобы "захвате" населенных пунктов Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса.

Однако эти утверждения врага оказались очередной информационной манипуляцией.

По словам военных, россияне используют старую тактику: инфильтруют отдельные группы в район неподконтрольных им поселков с целью снять видео с триколором, сымитировать "контроль" над территорией и выдать потери за успехи.

Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. Несмотря на потери, командиры вражеской армии продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование.

60-я ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И никаких оснований объявлять о "захвате" населенных пунктов Ставки и Новоселовка – не существует!

– заявил командир бригады Дмитрий Рогозюк.

Военные также в очередной раз призвали украинцев доверять только подтвержденным данным.

Что сейчас происходит в Донецкой области?