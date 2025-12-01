Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Третій армійський корпус.
До яких маніпуляцій вдаються росіяни?
Нещодавно командування 20-ї армії та міноборони Росії заявило про нібито "захоплення" населених пунктів Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу.
Однак ці твердження ворога виявилися черговою інформаційною маніпуляцією.
За словами військових, росіяни використовують стару тактику: інфільтрують окремі групи в район непідконтрольних їм селищ з метою зняти відео з триколором, зімітувати "контроль" над територією і видати втрати за успіхи.
Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Попри втрати, командири ворожої армії продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування.
60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" населених пунктів Ставки та Новоселівка – не існує!
– заявив командир бригади Дмитро Рогозюк.
Військові також вкотре закликали українців довіряти лише підтвердженим даним.
Що зараз відбувається на Донеччині?
За минулу добу на різних ділянках фронту сталося 271 бойове зіткнення. Найінтенсивніше росіяни тиснуть на Покровському напрямку – там ворог здійснив 76 штурмових атак.
Ситуація на фронті Покровського напрямку залишається вкрай напруженою. Згідно з оновленою мапою DeepState станом на 30 листопада, російські війська протиснулися в напрямку Мирнограда.
Водночас командувач ДШВ ЗСУ генерал Олег Апостол заявив, що Росія не зможе швидко встановити контроль над Покровськом. За його словами, ворог зав'язне у важких та довгих боях на найгарячішому напрямку фронту.