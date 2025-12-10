Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Сирський розповів, що кілька днів тому віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі залишалися там. Він уточнив, що йдеться про позиції, на яких не було можливості проводити ротацію і повз які просочувалися вороги.
За словами головнокомандувача, подальше утримання цих позицій є недоцільним, адже Україна повинна берегти життя своїх військовослужбовців.
Він також зазначив, що на певному етапі, восени, в Покровську вже не було українських військ через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 кілометрів квадратних території в межах Покровська із загальної площі міста 29 кілометрів квадратних.
Сирський заявив, що Покровськ і Мирноград є добре укріпленими районами української оборони, і ця оборона продовжується. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль, але так і не взяли.
Він наголосив, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча російські окупанти цього дуже прагнуть. А також додав, що логістика у місті ускладнена, але здійснюється.
Водночас Сирський сказав, що загарбники на Покровському напрямку збільшують чисельність свого угруповання. За його словами, наразі там перебуває вже 156 тисяч російських солдатів.
Крім того, головнокомандувач ЗСУ розповів, що на Покровський напрямок припадає до половини усіх КАБів, які росіяни застосовують по лінії фронту. Він підкреслив, що нині це головний театр військових дій.
Коротко про останні події на Покровському напрямку
Наразі російські військові намагаються пробратися в північну частину Покровська, користуючись густим туманом. Однак українські захисники протидіють ворогу. За добу вони відбили 68 штурмів.
Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що загалом поблизу Покровська надзвичайно складна ситуація. Проте він зауважив, що українські військові здійснили важливий маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр, щоб стабілізувати лінію бойового зіткнення.
Російські сили контролюють південь Покровська, продовжуючи штурмові дії, але в центральній і північній частині міста триває боротьба за позиції.