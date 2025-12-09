Нещодавно російські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні матеріали від 7 грудня показують просування окупантів у північно-західній частині Родинського (північ від Покровська). Водночас, за даними ISW, населений пункт лишається спірним із частими змінами контролю. Інші кадри свідчать про рух ворога уздовж автомагістралі Т-0504 Покровськ – Мирноград у південно-західній частині Рівного (північний схід від Покровська).

Крім того, ЗМІ повідомляють, що російські сили захопили Лисівку та Сухий Яр після відведення з них українських підрозділів.