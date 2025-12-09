Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як змінилася ситуація на різних напрямках?
- На півночі Сумщини 8 грудня російські війська продовжували наступальні дії, однак просування не зафіксовано.
- На півночі Харківської області 8 грудня окупанти також вели наступ, але підтверджених змін лінії фронту немає.
- Російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Хатнього та у напрямку Довгенького, на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного та на південний захід від Великого Бурлука поблизу Дворічанського, але без успіху.
- На Куп'янському напрямку 8 грудня ворог здійснював штурмові дії, проте підтверджених результатів немає.
- Натомість російські загарбники нещодавно просунулися у напрямку Борової. Геолокаційні кадри від 7 грудня свідчать про рух окупантів на захід від Нововодяного (південний схід від Борової).
- На Слов'янському та Лиманському напрямках 8 грудня російські сили продовжували тиск, але без змін.
- На Сіверському напрямку того ж дня тривав наступ противника, однак просування не підтверджено.
- Російські війська також продовжували діяти в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, але підтвердженого просування не здійснили.
Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW
- У тактичному районі Добропілля 8 грудня Росія здійснювала штурмові дії, але без підтверджених змін на лінії фронту.
Нещодавно російські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні матеріали від 7 грудня показують просування окупантів у північно-західній частині Родинського (північ від Покровська). Водночас, за даними ISW, населений пункт лишається спірним із частими змінами контролю. Інші кадри свідчать про рух ворога уздовж автомагістралі Т-0504 Покровськ – Мирноград у південно-західній частині Рівного (північний схід від Покровська).
Крім того, ЗМІ повідомляють, що російські сили захопили Лисівку та Сухий Яр після відведення з них українських підрозділів.
- У напрямку Новопавлівки 8 грудня російські війська вели наступальні дії, але без результатів.
Що відомо про бої під Покровськом?
За даними аналітиків DeepState, російські військові окупували 5 населених пунктів Донецької області. Серед них села Покровської громади: Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка. Також окупанти просунулися у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.
У ЗСУ заявили, що бійці Сил оборони здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити потенційного оточення окупантами та вирівняти фронт. За словами військових, ця операція відбулася деякий час тому і готувалася заздалегідь.
Напруженою також залишається ситуація поблизу Мирнограда. Зокрема впродовж минулого тижня загарбники скинули на місто 21 авіабомбу.