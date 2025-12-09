Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилася ситуація на різних напрямках?

  • На півночі Сумщини 8 грудня російські війська продовжували наступальні дії, однак просування не зафіксовано.
  • На півночі Харківської області 8 грудня окупанти також вели наступ, але підтверджених змін лінії фронту немає.
  • Російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Хатнього та у напрямку Довгенького, на схід від Великого Бурлука поблизу Одрадного та на південний захід від Великого Бурлука поблизу Дворічанського, але без успіху.
  • На Куп'янському напрямку 8 грудня ворог здійснював штурмові дії, проте підтверджених результатів немає.
  • Натомість російські загарбники нещодавно просунулися у напрямку Борової. Геолокаційні кадри від 7 грудня свідчать про рух окупантів на захід від Нововодяного (південний схід від Борової).
  • На Слов'янському та Лиманському напрямках 8 грудня російські сили продовжували тиск, але без змін.
  • На Сіверському напрямку того ж дня тривав наступ противника, однак просування не підтверджено.
  • Російські війська також продовжували діяти в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, але підтвердженого просування не здійснили.

Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW

  • У тактичному районі Добропілля 8 грудня Росія здійснювала штурмові дії, але без підтверджених змін на лінії фронту.

  • Нещодавно російські війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні матеріали від 7 грудня показують просування окупантів у північно-західній частині Родинського (північ від Покровська). Водночас, за даними ISW, населений пункт лишається спірним із частими змінами контролю. Інші кадри свідчать про рух ворога уздовж автомагістралі Т-0504 Покровськ – Мирноград у південно-західній частині Рівного (північний схід від Покровська).

    Крім того, ЗМІ повідомляють, що російські сили захопили Лисівку та Сухий Яр після відведення з них українських підрозділів.

  • У напрямку Новопавлівки 8 грудня російські війська вели наступальні дії, але без результатів.

Що відомо про бої під Покровськом?

  • За даними аналітиків DeepState, російські військові окупували 5 населених пунктів Донецької області. Серед них села Покровської громади: Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка. Також окупанти просунулися у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.

  • У ЗСУ заявили, що бійці Сил оборони здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити потенційного оточення окупантами та вирівняти фронт. За словами військових, ця операція відбулася деякий час тому і готувалася заздалегідь.

  • Напруженою також залишається ситуація поблизу Мирнограда. Зокрема впродовж минулого тижня загарбники скинули на місто 21 авіабомбу.