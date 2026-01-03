Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення президента України.

Де найближчим часом можуть змінити начальників ОВА?

Володимир Зеленський провів відповідні консультування й визначив, хто незабаром зможе очолити обласні військові адміністрації. Зміни відбудуться в таких регіонах:

Вінницька область;

Дніпропетровська область;

Полтавська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.

Зеленський сподівається, що Кабінет міністрів України погодить призначення нових кандидатів. За словами українського лідера, відповідні рішення будуть ухвалені в неділю, 4 січня.