Де найближчим часом можуть змінити начальників ОВА?
Володимир Зеленський провів відповідні консультування й визначив, хто незабаром зможе очолити обласні військові адміністрації. Зміни відбудуться в таких регіонах:
- Вінницька область;
- Дніпропетровська область;
- Полтавська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область.
Зеленський сподівається, що Кабінет міністрів України погодить призначення нових кандидатів. За словами українського лідера, відповідні рішення будуть ухвалені в неділю, 4 січня.