Що сказав Зеленський про Іващенка?

Як керівник Служби зовнішньої розвідки Іващенко доповів главі держави про загальну ситуацію та актуальні загрози для України.

"Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати", – зазначив Зеленський.

Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України,

– також додав президент.