Одразу кілька джерел у медіа сходяться у думці, що очільником ГУР стане чинний керівник Служби зовнішньої розвідки, передає 24 Канал.
Дивіться також "Виникає багато питань": чого чекати після призначення Буданова головою Офіса Президента
Хто замінить Буданова у ГУР?
Видання "Українська правда" із посиланням на співрозмовник в команді Володимира Зеленського написало про те, що на чолі ГУР стане Олег Іващенко, який нині керує СЗР.
Таку ж інформацію поширили журналістка Юрія Забєліна та нардеп Ярослав Железняк.
Железняк зауважив також, що раніше було дуже багато чуток, що Буданову дозволять обрати когось з своїх заступників ГУР на цю посаду.
Пізніше Володимир Зеленський підігрів здогадки у ЗМІ. Увечері він повідомив, що провів з Іващенком нараду. Наприкінці свого посту президент додав, що відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити Україні на позиції воєнної розвідки України.
Нагадаємо, що Олег Іващенко – український військовий та розвідник, має звання генерал-лейтенанта. Його призначили головою Служби зовнішньої розвідки України наприкінці березня 2024 року.
Раніше він обіймав високі посади у військовій розвідці, зокрема був першим заступником начальника ГУР і заступником начальника розвідки Генштабу ЗСУ.
Що відомо про нове призначення Буданова?
- 28 листопада Андрій Єрмак пішов у відставку через корупційний скандал з Тимуром Міндічем. Понад місяць крісло керівника Офісу президента залишалося порожнім.
- ЗМІ називали можливими кандидатурами на посаду глави Офісу прем'єрку Юлію Свириденко, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю тощо.
- Після того, як 30 грудня Зеленський повідомив, що нарешті визначився з кандидатом, у медіа припускали, що Єрмака замінить Владислав Власюк, уповноважений із санкційної політики.
- Втім, 2 січня президент повідомив, що запропонував очолити Офіс президента голові ГУР МО Кирилу Буданову. Той погодився, подякувавши за довіру.