Раніше в ОП офіційно повідомляли, що наразі не визначилися остаточно з тим, хто замінить Андрія Єрмака. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, кого наразі вважають найперспективнішим кандидатом на роль голови Офісу Президента та яким критеріям він має відповідати.

Яким важливим критеріям має відповідати голова ОП?

Днями Володимир Зеленський провів чотири важливі зустрічі: з Михайлом Федоровим, Денисом Шмигалем, Павлом Палісою та Кирилом Будановим, зауважив політтехнолог Олег Постернак. Ймовірно, вони і є основними кандидатами на посаду нового голови ОП.

Варто додати, що ця посада є здебільшого є політичною, ніж бюрократичною та силовою. Адже Андрій Єрмак фактично перетворив голову ОП у головного дипломата України, дещо знівелювавши роль МЗС.

На мою думку, президент призначить когось з військових. Це було б доречно в умовах воєнного стану й мало б відповідати певним зовнішньополітичним можливостям цієї посади. Тож тепер голова Офісу Президента має мати дипломатичні зв'язки, зокрема й неформальні, міжнародну репутацію, бути сильним гравцем і розумітися у політичному полі,

– зазначив Постернак.

Беручи до уваги ці критерії, політтехнолог зауважив, що деякі кандидати на посаду голови ОП одразу "відпадають". Адже декому доведеться багато часу, аби увійти в курс справ внутрішньополітичних сплетінь української політики.

"Гадаю, найкращою кандидатурою був би очільник ГУР Кирило Буданов. Він максимально відповідає критеріям цієї посади в умовах воєнного стану, що дуже важливо", – наголосив політтехнолог.

Зверніть увагу! Кореспондент журналу The Economist Олівер Керролл повідомив, що Кирило Буданов, ймовірно, вирушив у США як голова переговорної делегації. Нагадаємо, раніше головним переговірником від України був Андрій Єрмак. Раніше було заплановано, що 29 – 30 листопада від поїде до Маямі в межах мирних переговорів.

Ймовірні кандидатури на посаду

За різними оцінками, претендентів, які можуть замінити Андрія Єрмака. Мовиться і про ексвійськового Павла Палісу, заступника глави ОП Віктора Микиту, чинну прем'єр-міністерку Юрію Свириденко та її попередника Дениса Шмигаля. Зараз за цю посаду ведеться кадрова боротьба, стверджує заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков.

Кажуть, президент дуже довіряє Шмигалю, і бачить у ньому потенційного наступника. Але сам Зеленський і його оточення намагається зрозуміти які люди на яких посадах якісніше виконуватимуть свої обов'язки. Наприклад, керівник Офісу в нашій державі – фігура виключно політична, але без електорального мандату. Тому з іншого боку можна думати про призначення когось популярного, наприклад, Михайла Федорова – міністра з цифрової трансформації,

– зауважив Бронжуков.

Разом з тим, ЗМІ писали, що у Федорова є амбіція стати новим міністром оборони, тобто для Шмигаля відкрилося б місце в Офісі Президента. Втім наразі, наголосив Бронжуков, фінального рішення ще не ухвалили.

Водночас із заяв президента зрозуміло, що це – не останнє кадрове рішення. Україну чекають великі перестановки в Кабміні. З посади можуть звільнити Олексія Кулебу – міністра розвитку громад та територій. Саме ж відомство можуть розділити. Також нові люди мають з'явитися на посадах міністра енергетики та міністра юстиції.

Пріоритет – війна

Президент України Володимир Зеленський та його оточення неодноразово наголошували, що війна є найбільшим пріоритет для країни. Стан фронту, готовність ЗСУ та держави загалом до відбиття російської агресії є найбільшим викликом для України. Без нього – інші внутрішньодержавні процеси мають другорядне значення, підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Звісно, у стані війни найлогічніше, що людина, яка б мала очолювати ключовий допоміжний орган президента, – мала б напряму бути пов'язаною з війною. Щоб її розуміли військові, а вона, своєю чергою, чути військових й імплементувати це у відповідні рішення. Наразі такою відповідальною людиною в Офісі є Павло Паліса,

– зазначив Кузан.

На думку експерта, урядова та економічна складова в Україні має сильного керівника – прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. На своєму місці й теперішній міністр оборони – Денис Шмигаль, нарікань від військових на нього не було, стверджує Кузан.

"Зараз у нас розпочалися глобальні реформи з децентралізації війська та посилення спроможності бригад як хребта української армії. За всі реформи у війську наразі відповідає Павло Паліса. Але, звісно, це справа всієї країни. Усі, без виключення, державні органи мають працювати на забезпечення цієї політики", – наголосив аналітик.

