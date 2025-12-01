Ранее в ОП официально сообщали, что пока не определились окончательно с тем, кто заменит Андрея Ермака. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, кого сейчас считают самым перспективным кандидатом на роль главы Офиса Президента и каким критериям он должен соответствовать.

Каким важным критериям должен соответствовать глава ОП?

На днях Владимир Зеленский провел четыре важные встречи: с Михаилом Федоровым, Денисом Шмыгалем, Павлом Палисой и Кириллом Будановым, отметил политтехнолог Олег Постернак. Вероятно, они и являются основными кандидатами на должность нового председателя ОП.

Стоит добавить, что эта должность в основном является политической, чем бюрократической и силовой. Ведь Андрей Ермак фактически превратил главу ОП в главного дипломата Украины, несколько нивелировав роль МИД.

По моему мнению, президент назначит кого-то из военных. Это было бы уместно в условиях военного положения и должно было бы соответствовать определенным внешнеполитическим возможностям этой должности. Поэтому теперь глава Офиса Президента должен иметь дипломатические связи, в том числе и неформальные, международную репутацию, быть сильным игроком и разбираться в политическом поле,

– отметил Постернак.

Принимая во внимание эти критерии, политтехнолог заметил, что некоторые кандидаты на должность главы ОП сразу "отпадают". Ведь некоторым придется много времени, чтобы войти в курс дел внутриполитических сплетений украинской политики.

"Думаю, лучшей кандидатурой был бы глава ГУР Кирилл Буданов. Он максимально соответствует критериям этой должности в условиях военного положения, что очень важно", – отметил политтехнолог.

Обратите внимание! Корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что Кирилл Буданов, вероятно, отправился в США как глава переговорной делегации. Напомним, ранее главным переговорщиком от Украины был Андрей Ермак. Ранее было запланировано, что 29 – 30 ноября от поедет в Майами в рамках мирных переговоров.

Вероятные кандидатуры на должность

По разным оценкам, претендентов, которые могут заменить Андрея Ермака. Говорится и об экс-военном Павле Палисе, заместителе главы ОП Викторе Миките, действующем премьер-министре Юрии Свириденко и ее предшественнике Денисе Шмыгале. Сейчас за эту должность ведется кадровая борьба, утверждает заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков.

Говорят, президент очень доверяет Шмыгалю, и видит в нем потенциального преемника. Но сам Зеленский и его окружение пытается понять какие люди на каких должностях качественнее будут выполнять свои обязанности. Например, руководитель Офиса в нашем государстве – фигура исключительно политическая, но без электорального мандата. Поэтому с другой стороны можно думать о назначении кого-то популярного, например, Михаила Федорова – министра по цифровой трансформации,

– отметил Бронжуков.

Вместе с тем, СМИ писали, что у Федорова есть амбиции стать новым министром обороны, то есть для Шмыгаля открылось бы место в Офисе Президента. Впрочем пока, отметил Бронжуков, финального решения еще не приняли.

В то же время из заявлений президента понятно, что это – не последнее кадровое решение. Украину ждут большие перестановки в Кабмине. С должности могут уволить Алексея Кулебу – министра развития общин и территорий. Само же ведомство могут разделить. Также новые люди должны появиться на должностях министра энергетики и министра юстиции.

Приоритет – война

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение неоднократно подчеркивали, что война является самым большим приоритетом для страны. Состояние фронта, готовность ВСУ и государства в целом к отражению российской агрессии является самым большим вызовом для Украины. Без него – другие внутригосударственные процессы имеют второстепенное значение, подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Конечно, в состоянии войны логично, что человек, который должен возглавлять ключевой вспомогательный орган президента, – должен напрямую быть связан с войной. Чтобы его понимали военные, а он, в свою очередь, слышать военных и имплементировать это в соответствующие решения. Сейчас таким ответственным человеком в Офисе является Павел Палиса,

– отметил Кузан.

По мнению эксперта, правительственная и экономическая составляющая в Украине имеет сильного руководителя – премьер-министра Юлию Свириденко. На своем месте и нынешний министр обороны – Денис Шмыгаль, нареканий от военных на него не было, утверждает Кузан.

"Сейчас у нас начались глобальные реформы по децентрализации войска и усиление способности бригад как позвоночника украинской армии. За все реформы в армии сейчас отвечает Павел Палиса. Но, конечно, это дело всей страны. Все, без исключения, государственные органы должны работать на обеспечение этой политики", – отметил аналитик.

