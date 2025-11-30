Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Выбрал ли Зеленский нового руководителя ОП?

По словам советника, Зеленский еще не определился с новым руководителем ОП после отставки Ермака. Сейчас президент рассматривает различные варианты формата дальнейшей работы Офиса Президента и планирует впоследствии оценить все представленные идеи.

В то же время Литвин уточнил, что назначение Оксаны Маркаровой на должность советника по вопросам восстановления и инвестиций не связано с кадровыми изменениями в руководстве ОП.

Ранее СМИ сообщали, что новым руководителем, вероятно, может стать военнослужащий Павел Палиса, который сейчас исполняет обязанности заместителя руководителя ОП. Однако нардеп Железняк опроверг эту информацию, мол, пока ни один кандидат не является официально подтвержденным. По его словам, на эту должность могут претендовать несколько человек. Среди них Юлия Свириденко, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль и Кирилл Буданов.

Почему в ОП освободилась должность руководителя?