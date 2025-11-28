По данным журналистов, на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП .

Ранее руководитель САП Александр Клименко также указывал, что именно "Али Баба" раздавал задания, чтобы давить на НАБУ и САП. Есть предположение, что этот позывной происходит от инициалов Ермака – "А.Б". – то есть Андрей Борисович.