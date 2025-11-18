Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, отметив, что он не будет комментировать эту информацию. Она еще не была опубликована со стороны НАБУ.

К теме Буданов впервые отреагировал на коррупционный скандал с Миндичем

Причастен ли тут Андрей Ермак?

При этом в своем телеграм-канале Ярослав Железняк указал, что, по его мнению, "Али-Баба" – это Ермак. Также нардеп убежден, что Ермак не мог не найти о существовании таких коррупционных схем.

Нет другого человека, который может собрать силовиков и "нарезать такие задачи". Это я цитирую руководителя САП. А план о ликвидации НАБУ и САП был скоординирован и подготовлен при лидерстве Ермака,

– сказал Железняк.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак пока никак не комментировал такие заявления. Также официального подозрения в отношении него нет.

Обратите внимание! Что известно о коррупционном скандале в украинской энергетике – читайте в материале 24 Канала.

Коррупционный скандал в Украине: кратко