Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, зауваживши, що він не буде коментувати цю інформацію. Вона ще не була опублікована з боку НАБУ.

Чи причетний тут Андрій Єрмак?

При цьому у своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк вказав, що, на його думку, "Алі-Баба" – це Єрмак. Також нардеп переконаний, що Єрмак не міг не знайти про такі корупційні схеми.

Немає іншої людини, яка може зібрати силовиків і "нарізати такі завдання". Це я цитую керівника САП. А план про ліквідацію НАБУ та САП був скоординований і підготовлений за лідерства Єрмака,

– сказав Железняк.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поки ніяк не коментував такі заяви. Також офіційної підозри щодо нього немає.

Корупційний скандал в Україні: коротко