Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, зауваживши, що він не буде коментувати цю інформацію. Вона ще не була опублікована з боку НАБУ.
Чи причетний тут Андрій Єрмак?
При цьому у своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк вказав, що, на його думку, "Алі-Баба" – це Єрмак. Також нардеп переконаний, що Єрмак не міг не знайти про такі корупційні схеми.
Немає іншої людини, яка може зібрати силовиків і "нарізати такі завдання". Це я цитую керівника САП. А план про ліквідацію НАБУ та САП був скоординований і підготовлений за лідерства Єрмака,
– сказав Железняк.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поки ніяк не коментував такі заяви. Також офіційної підозри щодо нього немає.
Корупційний скандал в Україні: коротко
- 10 листопада в НАБУ заявили, що викрили діяльність злочинної організації в енергетиці. Учасники схеми отримували відкат від 10 до 15% від контрактів з контрагентами Енергоатому.
- Зрештою НАБУ викрило офіс у Києві, де легалізовували ці кошти. Йдеться про щонайменше 100 мільйонів доларів. Офіс належить родині екснардепа Андрія Деркача, який зараз перебуває в Росії.
- Низка осіб вже отримала підозру по цій справі. Зокрема йдеться про бізнесмена та співзасновника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча, колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова тощо. У матеріалі 24 Каналу розглянули, хто причетний до розкрадання мільйонів в енергетиці.