Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.

Дивіться також У Тимура Міндіча проводять обшуки, сам бізнесмен вночі втік з країни, – ЗМІ

Що говорять у САП про корупцію в енергетичній галузі?

Там навели подробиці діяльності високорівневої злочинної організації, яку викрили 10 листопада.

"Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", – писали цього дня в НАБУ.

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам Енергоатому нав'язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум",

– розповіли в САП.

У відомстві підкреслили, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Посадовці забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, використовуючи службові зв'язки в міністерстві та державній компанії.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих",

– констатували в САП.

Є аудіозаписи – так звані плівки Міндіча

У НАБУ вказували, що за їхньою операцією "Мідас" стоять 15 місяців роботи та є 1000 годин аудіозаписів. Один із файлів тривалістю близько 20 хвилин виклали в публічний доступ.

"Плівки Міндіча": дивіться відео

ЗМІ назвали, хто на плівках

Відповідно до даних джерел "РБК-Україна", у злочинній організації, яку викрили НАБУ і САП, фігурують:

колишній радник міністра енергетики – Ігор Миронюк (на плівці "Рокет");

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" – Дмитро Басов (на плівці "Тенор");

бізнесмен (керівник злочинної організації) – Тимур Міндіч (на плівці "Карлсон");

четверо осіб – працівники бек-офісу з легалізації коштів.

Герман Галущенко підписаний як "Професор".

Ці ж дані навів і нардеп Ярослав Железняк.