Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

Що відомо про призначення Кислиці?

Володимир Зеленський повідомив, що він провів зустріч з дипломатом Сергієм Кислицею.

За словами президента, вони обговорили деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, зокрема забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.

Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента,

– заявив глава держави.

Водночас Сергій Кислиця продовжить роботу й у переговорному процесі.