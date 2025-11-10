Як повідомляють джерела "Української правди", детективи НАБУ прийшли з обшуками до співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, передає 24 Канал.

Що відомо про обшуки у Міндіча?

Відомо, що обшуки проходять у Києві.

Сам бізнесмен залишив територію України вночі 10 листопада. Це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ, пише видання.

Нагадаємо, що ще у липні "Українська правда" писала про те, що НАБУ і САП готують Міндічу підозру.

Також медіа писали, що бізнесмен може стати фігурантом розслідування американського ФБР щодо відмивання коштів. До відмивання грошей можуть бути причетні кілька осіб і компаній, зокрема офшорна структура з Британських Віргінських островів та фігурант, відомий під прізвиськом Sugarman. Схоже прізвище має бізнесмен Михайло Цукерман.

Крім того, нещодавно нардеп Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, у якому стверджував, що співвласник "Кварталу-95" до грудня 2024 року був пов'язаний із діамантовим бізнесом у Росії.

За словами нардепа, Міндіч працював із лабораторно вирощеними алмазами через українську лабораторію Alkor-D, створену на базі заводу "Ізумруд", який раніше контролював Ігор Коломойський. Лабораторія експортує більшість вироблених алмазів, а купують їх компанії, пов'язані з Міндічем, зокрема британська Meylor Global.

У Росії існував паралельний проєкт New Diamond Technology, пізніше переоформлений на люксембурзький офшор Mineral Assets Corporation, де Міндіч був бенефіціаром до грудня 2024 року. У 2024 році російська фірма сплатила близько 500 тисяч доларів податків. До 2022 року британська компанія Міндіча продавала російські алмази. З 2025 року завод "Ізумруд" та російські компанії займаються обробкою металів і виробництвом алмазних пластин для електроніки, включно з військовою. Железняк вважає, що такі збіги бізнес-операцій Міндіча в Україні, Росії та Британії мають підозрілий вигляд.