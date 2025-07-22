Відомо, що скандальний законопроєкт № 12414 у другому читанні підтримали 263 депутати, "проти" висловилися 13, ще 13 утрималися від голосування, а 35 не брали у ньому участі, передає 24 Канал.
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Як голосували за "ліквідацію" НАБУ та САП?
Серед 263 нардепів, які проголосували "За":
- "Слуга народу" – 185;
- "Європейська солідарність" – 3;
- "Батьківщина" – 15;
- "Платформа за життя та мир" – 18
- "Голос" – 1;
- "Відновлення України" – 9;
- "За майбутнє" – 10;
- "Довіра" – 17
У Центрі протидії корупції заявили, що "законопроєктом №12414 президент Зеленський повертає нас в часи Януковича".
Документ підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору, який:
- отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
- має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
- може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
- сам вирішує спори про підслідність;
- самостійно підписує підозри топпосадовцям;
- керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів – це вирішує тільки генпрокурор.
Відповідно немає жодного сенсу в електронному декларуванні, покаранні за незаконне збагачення, спецконфіскації та всіх інших антикорупційних реформах,
– йдеться у заяві ЦПК.
Директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу закликав Зеленського не підписувати законопроєкт 12414.
У відомстві заявили, що своїм рішенням парламент не лише позбавляє суспільство одного з найголовніших досягнень з часів Революції Гідності, незалежних антикорупційних органів, а й підриває довіру партнерів до України.
Нагадаємо, що 21 липня в працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки.
СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.