Известно, что скандальный законопроект № 12414 во втором чтении поддержали 263 депутата, "против" высказались 13, еще 13 воздержались от голосования, а 35 не принимали в нем участия, передает 24 Канал.

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Как голосовали за "ликвидацию" НАБУ и САП?

Среди 263 нардепов, проголосовавших "За":

"Слуга народа" – 185;

"Европейская солидарность" – 3;

"Родина" – 15;

"Платформа за жизнь и мир" – 18

"Голос" – 1;

"Восстановление Украины" – 9;

"За будущее" – 10;

"Доверие" – 17

В Центре противодействия коррупции заявили, что "законопроектом №12414 президент Зеленский возвращает нас во времена Януковича".

Документ подчиняет НАБУ и САП генпрокурору, который:

получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и в случае их невыполнения изменять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам разрешает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП лишается права входить в группу прокуроров – это решает только генпрокурор.

Соответственно, нет никакого смысла в электронном декларировании, наказании за незаконное обогащение, спецконфискации и всех других антикоррупционных реформах,

– говорится в заявлении ГПК.

Директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга призвал Зеленского не подписывать законопроект 12414.

В ведомстве заявили, что своим решением парламент не только лишает общество одного из самых главных достижений со времен Революции Достоинства, независимых антикоррупционных органов, но и подрывает доверие партнеров к Украине.

Напомним, что 21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проходили обыски.

СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов.