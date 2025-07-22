Известно, что скандальный законопроект № 12414 во втором чтении поддержали 263 депутата, "против" высказались 13, еще 13 воздержались от голосования, а 35 не принимали в нем участия, передает 24 Канал.
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Как голосовали за "ликвидацию" НАБУ и САП?
Среди 263 нардепов, проголосовавших "За":
- "Слуга народа" – 185;
- "Европейская солидарность" – 3;
- "Родина" – 15;
- "Платформа за жизнь и мир" – 18
- "Голос" – 1;
- "Восстановление Украины" – 9;
- "За будущее" – 10;
- "Доверие" – 17
В Центре противодействия коррупции заявили, что "законопроектом №12414 президент Зеленский возвращает нас во времена Януковича".
Документ подчиняет НАБУ и САП генпрокурору, который:
- получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;
- имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и в случае их невыполнения изменять подследственность, передавая дело другим органам;
- может закрыть расследование по требованию стороны защиты;
- сам разрешает споры о подследственности;
- самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;
- руководитель САП лишается права входить в группу прокуроров – это решает только генпрокурор.
Соответственно, нет никакого смысла в электронном декларировании, наказании за незаконное обогащение, спецконфискации и всех других антикоррупционных реформах,
– говорится в заявлении ГПК.
Директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга призвал Зеленского не подписывать законопроект 12414.
В ведомстве заявили, что своим решением парламент не только лишает общество одного из самых главных достижений со времен Революции Достоинства, независимых антикоррупционных органов, но и подрывает доверие партнеров к Украине.
Напомним, что 21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проходили обыски.
СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов.