Вместе с ГБР они провели уже по меньшей мере 70 обысков. Проверка задела и САП, пересматривали соблюдение законодательства о гостайне. Все, что известно о соответствующих обысках и вручении подозрений по состоянию на сейчас, рассказывает 24 Канал.
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Что известно об обысках в антикоррупционных органах?
Правоохранительный комитет Верховной Рады проголосовал за поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, по которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будут подчиняться генеральному прокурору. Во время следственных мероприятий по месту жительства народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, который подозревается в работе на российское ФСБ и получил подозрение в государственной измене, СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Правоохранители обнаружили документы с ограниченным доступом и анкеты детективов. В ЦПК заявили, что следственные действия СБУ и ГБР в отношении детективов НАБУ – это попытка давить на ведомство после расследований о ближайшем окружении президента Владимира Зеленского. Там назвали это давлением и попыткой уничтожить независимые институты. Очевидно, вопрос существования и независимости НАБУ и САП поставят на уровень угроз нацбезопасности. Возможно это станет вопросом СНБО и власть попытается инициировать законодательные изменения, направленные или на полное уничтожение антикоррупционных институтов, или превращение их в сателлитов Банковой, "Это достаточно логичное продолжение полной ликвидации того, что наши любимые анонимные телеграмм-каналы называют "внешним влиянием", а по факту любой независимости правоохранительных органов", – сказал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в комментарии "Радио Свобода". В то же время депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк видит в истории с обысками в НАБУ не заговор, а желание искоренить тех, кто "занимается сотрудничеством со страной-врагом", об этом она заявила в эфире программы "Свобода.Live". По данным следствия, высокопоставленный чиновник СБУ вместе с сообщниками требовал 300 тысяч долларов США у лица, которую оперативно сопровождал по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных. За вознаграждение он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. Зато в случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям. СБУ и Офис генпрокурора задержали Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с Россией. Он якобы выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан. Продолжается проверка его возможных контактов со спецслужбами в России. По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в городе Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с Россией, Послы G7 отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства, Дипломаты напомнили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией". Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Она написала, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ – особенно во время войны. В СБУ рассказали, что в Киеве был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы. Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ, ГБР сообщило о подозрениях трем сотрудникам НАБУ, которые несколько лет назад совершили ДТП с пострадавшими. По меньшей мере для двух детективов правоохранители будут ходатайствовать о содержании под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы. В ответ структура заявила, что правоохранители сделали все, что от них требовали. Там заявили, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности. СБУ начала комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Сотрудники СБУ говорят, что не знакомились с содержанием документов, имеющих соответствующие грифы. После начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины, находясь в тесных отношениях с частью его руководителей, в частности с Русланом Магамедрасуловим. В НАБУ заявили, что следственные действия осуществлялись без судебных постановлений, а в некоторых случаях – с применением физической силы к детективам, которые не оказывали сопротивления. По официальной информации НАБУ, обыски касаются не менее 15 работников Бюро. Формальным основанием для таких действий правоохранители указывают участие в ДТП. В то же время некоторым сотрудникам инкриминируют якобы связи со страной-агрессором. В НАБУ отмечают: эти обстоятельства не связаны между собой и не являются основанием для масштабного вмешательства в работу учреждения. В НАБУ подтвердили, что у их сотрудников работниками СБУ и Офиса генпрокурора проводят следственные действия. В Бюро отметили, что они происходят без постановлений суда. Там добавили, что выясняют все обстоятельства. Источники 24 Канала, сообщили, что СБУ и ОГП проводят обыски в разных регионах Украины. Целью является нейтрализация российского влияния на НАБУ. Детективам Национального антикоррупционного бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное. По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ. Так, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой же – предал Украину и вел незаконную предпринимательскую деятельность с Россией. Его уже задержали.
В Раде хотят провести правки, которые делают НАБУ и САП подчиненными генпрокурору
СБУ и ОГП разоблачили новые факты утечки информации с ограниченным доступом в НАБУ
Центр противодействия коррупции прокомментировал обыски
– говорится в сообщении.
Нардеп Железняк прокомментировал обыски
НАБУ сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику СБУ
Одного из руководителей детективов НАБУ задержали
– указали в СБУ.
В ЕС и G7 "серьезно обеспокоены" из-за следственных действий в отношении НАБУ
– говорится в заявлении.
СБУ и ОГП задержали "крота" ФСБ в НАБУ
– говорится в сообщении.
Трем детективам НАБУ сообщили о подозрениях в ДТП
СБУ начала комплексную проверку по соблюдению гостайны в САП
Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко влиял на деятельность НАБУ
НАБУ заявило о беспрецедентном вмешательстве
НАБУ подтвердило обыски
СБУ и ОГП проводят обыски у детективов НАБУ
Правоохранительный комитет Верховной Рады проголосовал за поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, по которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будут подчиняться генеральному прокурору.
Во время следственных мероприятий по месту жительства народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, который подозревается в работе на российское ФСБ и получил подозрение в государственной измене, СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Правоохранители обнаружили документы с ограниченным доступом и анкеты детективов.
В ЦПК заявили, что следственные действия СБУ и ГБР в отношении детективов НАБУ – это попытка давить на ведомство после расследований о ближайшем окружении президента Владимира Зеленского. Там назвали это давлением и попыткой уничтожить независимые институты.
Очевидно, вопрос существования и независимости НАБУ и САП поставят на уровень угроз нацбезопасности. Возможно это станет вопросом СНБО и власть попытается инициировать законодательные изменения, направленные или на полное уничтожение антикоррупционных институтов, или превращение их в сателлитов Банковой,
"Это достаточно логичное продолжение полной ликвидации того, что наши любимые анонимные телеграмм-каналы называют "внешним влиянием", а по факту любой независимости правоохранительных органов", – сказал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в комментарии "Радио Свобода".
В то же время депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк видит в истории с обысками в НАБУ не заговор, а желание искоренить тех, кто "занимается сотрудничеством со страной-врагом", об этом она заявила в эфире программы "Свобода.Live".
По данным следствия, высокопоставленный чиновник СБУ вместе с сообщниками требовал 300 тысяч долларов США у лица, которую оперативно сопровождал по делу об организации незаконной переправки за границу военнообязанных.
За вознаграждение он обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. Зато в случае отказа угрожал принять меры для привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям.
СБУ и Офис генпрокурора задержали Руслана Магамедрасулова по подозрению в ведении бизнеса с Россией. Он якобы выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан. Продолжается проверка его возможных контактов со спецслужбами в России.
По материалам дела, этот чиновник с дислокацией в городе Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с Россией,
Послы G7 отметили, что внимательно следят за расследованием в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях.
Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезные опасения и намерены обсудить эти события с руководством правительства,
Дипломаты напомнили, что поддерживают "прозрачность, независимые институты и надлежащее управление" и ценят отношения в Украине "для совместной борьбы с коррупцией".
Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Она написала, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ – особенно во время войны.
В СБУ рассказали, что в Киеве был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы.
Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ,
ГБР сообщило о подозрениях трем сотрудникам НАБУ, которые несколько лет назад совершили ДТП с пострадавшими. По меньшей мере для двух детективов правоохранители будут ходатайствовать о содержании под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
В ответ структура заявила, что правоохранители сделали все, что от них требовали. Там заявили, что сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности.
СБУ начала комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Сотрудники СБУ говорят, что не знакомились с содержанием документов, имеющих соответствующие грифы.
После начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины, находясь в тесных отношениях с частью его руководителей, в частности с Русланом Магамедрасуловим.
В НАБУ заявили, что следственные действия осуществлялись без судебных постановлений, а в некоторых случаях – с применением физической силы к детективам, которые не оказывали сопротивления. По официальной информации НАБУ, обыски касаются не менее 15 работников Бюро.
Формальным основанием для таких действий правоохранители указывают участие в ДТП. В то же время некоторым сотрудникам инкриминируют якобы связи со страной-агрессором. В НАБУ отмечают: эти обстоятельства не связаны между собой и не являются основанием для масштабного вмешательства в работу учреждения.
В НАБУ подтвердили, что у их сотрудников работниками СБУ и Офиса генпрокурора проводят следственные действия. В Бюро отметили, что они происходят без постановлений суда. Там добавили, что выясняют все обстоятельства.
Источники 24 Канала, сообщили, что СБУ и ОГП проводят обыски в разных регионах Украины. Целью является нейтрализация российского влияния на НАБУ. Детективам Национального антикоррупционного бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.
По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ. Так, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой же – предал Украину и вел незаконную предпринимательскую деятельность с Россией. Его уже задержали.