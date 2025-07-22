Вместе с ГБР они провели уже по меньшей мере 70 обысков. Проверка задела и САП, пересматривали соблюдение законодательства о гостайне. Все, что известно о соответствующих обысках и вручении подозрений по состоянию на сейчас, рассказывает 24 Канал.

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Что известно об обысках в антикоррупционных органах?