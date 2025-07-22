22 июля Верховная Рада проголосовала за скандальный законопроект №12414, который существенно ограничивает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП и подчиняет их Офису Генерального прокурора.

24 Канал объясняет, что за блицкриг состоялся в парламенте и какие последствия для Украины будет иметь это решение.

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Законопроект №12414: что предусматривает, кто и как голосовал?

За принятие решения во втором чтении по законопроекту №12414 (полное название – "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения") отдали свои голоса 263 народных избранника. И обеспокоены они были совсем не "пропавшими без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения", а именно НАБУ и САП.

Как голосовали депутаты:

"Слуга народа" – 185;

"ЕС" – 3;

"Батькивщина" – 15;

"Платформа за жизнь и мир" – 18;

"Голос" – 1;

"Восстановление Украины" – 9;

"За будущее" – 10;

"Доверие" – 17.



Кто и как голосовал за законопроект / Инфографика "Чесно"

Законопроект предусматривает:

полный доступ генерального прокурора ко всем делам, которые ведет НАБУ , а также возможность давать указания детективам НАБУ и в случае невыполнения менять подследственность.

Также генеральный прокурор сможет закрыть расследование по требованию стороны защиты , решать споры о подследственности и самостоятельно подписывать подозрения топовым чиновникам.

Кроме того, руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров и надеяться на то, что его туда пригласит генпрокурор. Последнее делает главу САП чисто номинальной фигурой.



Из текста законопроекта / Скриншот

Обратите внимание! Законопроект №12414 был зарегистрирован еще в январе 2025 года, но до того он много месяцев лежал мертвым грузом. Вспомнили об инициативе нардепов Максима Павлюка, Александра Бакумова, Вячеслава Медяника (все – фракция "Слуга народа") и Сергея Минько из депутатской группы "Доверие" только в июле.

С чего все началось и что за рейд против НАБУ и САП?

21 июля 2025 года СБУ и Офис генпрокурора провели рейд против коллег из НАБУ и САП, осуществив около 80 обысков у 19 работников НАБУ в разных регионах Украины.

В чем подозревают Магамедрасулова и кто это такой? Хедлайнером рейда стал один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, который отвечает за Днепропетровскую и Запорожскую области. В работе и жизни Магамедрасулова нашли немало фактов, которые не соответствуют высокому званию антикоррупционера. Это и отдых на Канарах в разгар войны, игнорирование прифронтовых локаций и чрезмерная, по мнению СБУ, любовь к Киеву. Это также и отец, которому НАБУшник якобы помогает вести бизнес с Россией, и мама с комбо-набором "ватника".



Главной же изюминкой стали связи Магамедрасулова с беглым депутатом из ОПЗЖ Федором Христенко, у которого во время обысков нашли секретные документы НАБУ. По мнению СБУ, это может свидетельствовать о том, что доступ к секретным файлам могла получить российская разведка, которая имеет большое влияние на Христенко.



Федор Христенко / Фото Рада



Задержание Руслана Магамедрасулова / Фото СБУ

Ко всем бедам НАБУ добавился и "привет" от ГБР (Государственного бюро расследований), которое сообщило одновременно трем сотрудникам НАБУ подозрения за ДТП, совершенные еще в 2021 и 2023 годах, то есть фактически использовало "запас на черный день".

Оценку правдивости пресс-релиза СБУ должен дать суд. В то же время власти решили не ждать и провели в стенах парламента блицкриг, фактически использовав зафиксированные во время рейда факты для обоснования атаки на антикоррупционные институты, которыми являются НАБУ и САП.

Спикер Стефанчук поставил законопроект №12414 на голосование вне очереди, чем, похоже, нарушил регламент. Сам же законопроект представители президентской фракции внесли в повестку дня буквально за несколько минут до начала заседания (по наблюдению нардепа Гончаренко – за 5).

Интересно, что в первом чтении вообще не говорилось о НАБУ и часть относительно Бюро добавилась только под второе чтение. В сравнительных таблицах изменений было 45 страниц и депутаты физически не имели возможности с ними ознакомиться.

Представители оппозиции этими фактами были возмущены и заблокировали парламентскую трибуну, но хитроумный спикер провел все правки и голосование в целом. И теперь документ уже передали на подпись президенту. Фактически судьба независимости НАБУ и САП зависит от Владимира Зеленского.

Что такое НАБУ и САП и как возникла группа антикоррупционеров?

Национальное антикоррупционное бюро Украины или НАБУ – это антикоррупционный правоохранительный орган, а также центральный орган исполнительной власти, имеющий специальный статус. НАБУ занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных и других уголовных правонарушений.

Специализированная антикоррупционная прокуратура или САП – это самостоятельное подразделение Офиса Генерального прокурора, которое процессуально руководит и сопровождает дела НАБУ.

НАБУ и САП имеют независимость и составляют так называемую антикоррупционную вертикаль. Другие ее части – ГБР (Государственное бюро расследований) и БЭБ (Бюро экономической безопасности). Также в стране с 2019 года действует ВАКС – Высший антикоррупционный суд.



Они были образованы в 2015 году. Фактически – по требованию США и ЕС и как обязательное условие на пути евроинтеграции Украины.

С первых дней своего существования обе структуры стали объектом постоянных атак со стороны власти, в частности, традиционных органов под эгидой МВД, СБУ и других. Представители власти справедливо увидели в появлении новых независимых антикоррупционных органов опасность для себя, своих полномочий, а также ограничение собственных коррупционных возможностей.

При этом сами НАБУ и САП не отказали себе в грызне друг с другом, а деятели обеих структур время от времени сами оказывались в эпицентре антикоррупционных расследований.

Так, директор НАБУ Сытник не удержался от соблазна и зачем-то начал отдыхать в элитных особняках на деньги олигархов, а глава САП Холодницкий покупал себе сверхбольшой телевизор за 4 500 долларов (112 000 гривен по курсу на осень 2019 года) и дружил с нечистыми на руку богачами, в частности, тогдашним главой украинского футбола Андреем Павелко.



А все они вместе – "сливали" резонансные дела, не могли посадить "большую рыбу" и "только осваивали немалые средства налогоплательщиков" – украинских и европейских.



Сытник и Холодницкий / Фото Генпрокуратуры

Также вокруг НАБУ и САП возникла и приобрела большое влияние группа общественных лоббистов и активистов, которые получили неформальное название антикоррупционеры. Их деятельность вскоре стала также вызывать вопросы, поскольку некоторые из них из обличителей коррупции начали заниматься прямо противоположным, с претензией на роль "смотрящих".

Их деятельность также имела неочевидное, но очень болезненное для Украины следствие – они так разрекламировали отечественную коррупцию и ее масштабы, что создали государству вредный и опасный имидж, который в условиях войны стоил стране недополученной помощи, а также стал козырем и аргументом для тех, кто ее не хотел предоставлять – например, представителям американских консерваторов MAGA во главе с Дональдом Трампом, который построил свою избирательную кампанию на обвинениях Украины в коррупции и необходимости остановки из-за этого американской помощи.

Из-за этих скандалов у рядового гражданина выработался иммунитет на постоянные крики "Татаров", которые превратились в инфошум, а еще начало складываться впечатление что украинская антикоррупция хоть и является второй по благозвучности в мире, но в реальности больше напоминает антикоррупционный карго-культ, чем настоящую борьбу с этим позорным явлением.

А власть мирится с существованием НАБУ и САП исключительно как уступкой "западным партнерам", которые видят в деятельности антикоррупционных органов шаги к появлению сильного гражданского общества.

Несмотря на все это НАБУ и САП продолжали работать, обновляли состав и руководство, тратить значительные средства на собственную жизнедеятельность, а также разоблачали собственных сотрудников и профессиональных коррупционеров.



Не все эти дела дошли до суда, однако были и громкие сделки со следствием, которые принесли бюджету немалые средства (стоит вспомнить дело о взятке в 6 миллионов долларов о закрытии дела олигарха Николая Злочевского или задержании житомирских депутатов Сергея Кузьминых и Борислава Розенблата и многие другие). Но беда в том, что на каждого Розенблата приходились надуманные преследования Пивоварского или Коболева, которые существенно повлияли на репутацию НАБУ и это стало одной из причин, что сейчас во власти в Бюро фактически не осталось союзников.

НАБУ и САП при этом были "геморроем" для предыдущего президента Порошенко, который старательно выстраивал собственную вертикаль, остались они тем же и для нового главы государства, который занимался тем же, очевидно воспроизводя систему или просто став ее частью.

Полномасштабное вторжение приглушило проблему, но не уничтожило ее. Поэтому летом 2025 года проблема громко взорвалась, когда "Слуги народа" решили прикрыть лавочку.

Какие последствия для Украины и власти Зеленского будет иметь скандальное голосование в Раде

Со стороны это выглядит как ситуативная победа президента, однако она легко может оказаться "пирровой", ведь несмотря на все многочисленные вопросы к НАБУ и САП – их деятельность это залог того, что Украина движется в правильном направлении, а именно – в Европу. Создание антикоррупционной вертикали как раз и было требованием западных партнеров и они очень не любят, когда такие реформы сворачиваются.

За примерами ходить далеко не нужно – стоит взглянуть лишь на Венгрию и Польшу времен правления ПиС. Консерваторы в обеих странах существенно ограничили независимость судебной ветви власти и вызвали гнев Брюсселя.



Поэтому ЕС заблокировал миллиарды евро, которые должны были бы пойти на развитие этих стран, вместо этого стали заложниками желания Орбана и Качиньского поиграть в авторитаризм.

Украинский пример от венгерского и польского отличается тем, что эти две страны уже в ЕС, а Украина – нет, более того, находится только в начале пути, который вынуждена преодолевать в условиях войны.

В такой ситуации украинская власть просто играет с огнем и не видит за деревьями леса. Также Банковая рискует настроить против себя гражданское общество, которое с началом полномасштабного вторжения забыло о многочисленных претензиях к Владимиру Зеленскому и консолидировалось вокруг Верховного главнокомандующего. Сейчас же его собственная и фактически именная фракция в парламенте буквально продуцирует раскол в обществе и вызывает непонимание у западных союзников. Не Трампа, потому что тот в США строит сам себе фашизм и буквально уничтожает вековые институты, на которых строились все правила игры и благосостояние Америки, а Европы, которая сейчас остается едва ли не единственным надежным союзником.

Послы государств G7 уже "выразили серьезную обеспокоенность", а представительница ЕС в Украине Екатерина Матернова написала, что поддержка Украины зависит от сохранения достижений реформ (существование НАБУ и САП – это, де-факто, часть соглашения по Евроассоциации). При этом представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье поспешил успокоить, что ЕС пока не собирается поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине из-за действий в отношении НАБУ и САП. Впрочем, это не означает, что этого не произойдет и условный Мерц и в дальнейшем так же упорно будет отстаивать интересы Украины.

Захочет ли ЕС поддерживать и дальше новую версию Украины, которая закручивает гайки, сворачивает демократию и превращается в гибрид Венгрии (Орбанистана)? Вопрос риторический. Учитывая это, лучшим антикризисом для президента будет применение вето в отношении инициативы народных депутатов с последующими предложениями по перезагрузке антикоррупционной вертикали с целью продолжения отправления карго-культа.

Если же власть стремится к реальным изменениям – необходимо вместе с перезагрузкой НАБУ и САП сделать усилия и по реформе СБУ, а также не забыть о том, что в реформах всегда нужно начинать с себя и собственных "друзей".