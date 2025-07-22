Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины. Сейчас соответствующий документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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Стефанчук подписал законопроект

Законопроект об отмене независимости НАБУ и САП во вторник, 22 июля, подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, документ передан на подпись Владимиру Зеленскому. Ранее Рада поддержала проект закона №12414.

Согласно обнародованному законопроекту, речь идет о фактическом уничтожении антикоррупционных органов Украины, ликвидации независимости НАБУ и САП, а также начало их подчинения Офису генерального прокурора.

В то же время директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга сообщил, что в случае подписания соответствующего документа президентом, НАБУ и САП вместе с партнерами будут работать над возвращением своей независимости.

К слову, незадолго до этого председатель НАБУ Семен Кривонос заявил, что в ходе обысков НАБУ пострадали детективы из-за примененной чрезмерной физической силы в отношении их. Вследствие этого они не были задержаны.