Он заявил, что в НАБУ будут говорить о незаконных действиях в отношении них. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о пострадавших детективах НАБУ?

Глава НАБУ Семен Кривонос подчеркнул, что НАБУ знают о подозрениях в отношении ее сотрудников из-за возможных связей с ФСБ России. Бюро поддерживает самоочищение системы, но считает этот инцидент недостаточным для ликвидации всей институции.

Мы полностью будем в этом случае законным действиям способствовать, а о незаконных точно говорить,

– сказал Кривонос.

Он заявил, что есть случаи чрезмерного применения силы к детективам НАБУ, у которых проводили обыски. При этом их не задержали. Деталей Кривонос пока не предоставил.

Все обыски, по его словам, были неотложными, ни один из них не был принят в судебном порядке.

Трое детективов НАБУ, по словам Кривоноса, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Более того, они не могли их зафиксировать, потому что с медицинскими учреждениями проводилась "соответствующая работа", чтобы детективов не принимали на осмотр.