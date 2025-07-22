Він заявив, що у НАБУ говоритимуть про незаконні дії щодо них. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих детективів НАБУ?

Голова НАБУ Семен Кривонос підкреслив, що НАБУ знають про підозри щодо її співробітників через можливі зв'язки з ФСБ Росії. Бюро підтримує самоочищення системи, але вважає цей інцидент недостатнім для ліквідації всієї інституції.

Ми повністю будемо у цьому випадку законним діям сприяти, а про незаконні точно говорити,

– сказав Кривонос.

Він заявив, що є випадки надмірного застосування сили до детективів НАБУ, у яких проводили обшуки. При цьому їх не затримали. Деталей Кривонос наразі не надав.

Всі обшуки, за його словами, були невідкладними, жоден з них не був ухвалений у судовому порядку.

Троє детективів НАБУ, за словами Кривоноса, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Ба більше, вони не могли їх зафіксувати, бо з медичними закладами проводилася "відповідна робота", щоб детективів не приймали на огляд.