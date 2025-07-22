Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України. Наразі відповідний документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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Стефанчук підписав законопроєкт

Законопроєкт про скасування незалежності НАБУ і САП у вівторок, 22 липня, підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук, документ передано на підпис Володимиру Зеленському. Раніше Рада підтримала проєкт закону №12414.

Згідно з оприлюдненим законопроєктом, ідеться про фактичне знищення антикорупційних органів України, ліквідацію незалежності НАБУ та САП, а також початок їхнього підпорядкування Офісу генерального прокурора.

Водночас директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу повідомив, що у разі підписання відповідного документа президентом, НАБУ та САП разом з партнерами будуть працювати над поверненням своєї незалежності.

До слова, незадовго до цього голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що у ході обшуків НАБУ постраждали детективи через застосовану надмірну фізичну силу щодо них. Внаслідок цього вони не були затримані.