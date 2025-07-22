Разом з ДБР вони провели вже щонайменше 70 обшуків. Перевірка зачепила і САП, переглядали дотримання законодавства про держтаємницю. Усе, що відомо про відповідні обшуки та вручення підозр станом на зараз, розповідає 24 Канал.
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Що відомо про обшуки в антикорупційних органах?
Правоохоронний комітет Верховної Ради проголосував за правки до законопроєкту, який готується до другого читання, за якими Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) будуть підпорядковуватися генеральному прокурору. Під час слідчих заходів за місцем проживання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, який підозрюється у роботі на російське ФСБ і отримав підозру у державній зраді, СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Правоохоронці виявили документи з обмеженим доступом та анкети детективів. У ЦПК заявили, що слідчі дії СБУ та ДБР щодо детективів НАБУ – це спроба тиснути на відомство після розслідувань про найближче оточення президента Володимира Зеленського. Там назвали це тиском та спробою знищити незалежні інституції. Очевидно, питання існування і незалежності НАБУ й САП поставлять на рівень загроз нацбезпеки. Можливо це стане питанням РНБО і влада спробує ініціювати законодавчі зміни, спрямовані або на повне знищення антикорупційних інституцій, або перетворення їх на сателітів Банкової, "Це достатньо логічне продовження повної ліквідації того, що наші улюблені анонімні телеграм-канали називають "зовнішнім впливом", а по факту будь-якої незалежності правоохоронних органів", – сказав народний депутат від Голосу Ярослав Железняк у коментарі "Радіо Свобода". Водночас депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк вбачає в історії з обшуками в НАБУ не змову, а бажання викорінити тих, хто "займається співпрацею з країною-ворогом", про це вона заявила в етері програми "Свобода.Live". За даними слідства, високопоставлений чиновник СБУ разом зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів США в особи, яку оперативно супроводжував у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних. За винагороду він обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. Натомість у випадку відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями. СБУ та Офіс генпрокурора затримали Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з Росією. Він нібито виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану. Триває перевірка його можливих контактів зі спецслужбами у Росії. За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у місті Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією, Посли G7 зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду, Дипломати нагадали, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією". Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона написала, що Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ – особливо під час війни. У СБУ розповіли, що у Києві було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби. Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ, ДБР повідомило про підозри трьом співробітникам НАБУ, які кілька років тому скоїли ДТП з потерпілими. Щонайменше для двох детективів правоохоронці клопотатимуть про тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. У відповідь структура заявила, що правоохоронці зробили все, що від них вимагали. Там заявили, що співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності. СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Співробітники СБУ кажуть, що не ознайомлювалися зі змістом документів, що мають відповідні грифи. Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Національне антикорупційне бюро України, перебуваючи в тісних стосунках із частиною його керівників, зокрема з Русланом Магамедрасуловим. У НАБУ заявили, що слідчі дії здійснювалися без судових ухвал, а в деяких випадках – із застосуванням фізичної сили до детективів, які не чинили опору. За офіційною інформацією НАБУ, обшуки стосуються не менше 15 працівників Бюро. Формальною підставою для таких дій правоохоронці вказують участь у ДТП. Водночас деяким співробітникам інкримінують нібито зв'язки з країною-агресором. У НАБУ наголошують: ці обставини не пов’язані між собою та не є підставою для масштабного втручання в роботу установи. У НАБУ підтвердили, що у їхніх співробітників працівниками СБУ та Офісу генпрокурора проводять слідчі дії. У Бюро зазначили, що вони відбуваються без ухвал суду. Там додали, що з'ясовують всі обставини. Джерела 24 Каналу, повідомили, що СБУ та ОГП проводять обшуки у різних регіонах України. Метою є нейтралізація російського впливу на НАБУ. Детективам Національного антикорупційного бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ. Так, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший же – зрадив Україну та вів незаконну підприємницьку діяльність з Росією. Його вже затримали.
У Раді хочуть провести правки, які роблять НАБУ та САП підпорядкованими генпрокурору
СБУ та ОГП викрили нові факти витоку інформації з обмеженим доступом в НАБУ
Центр протидії корупції прокоментував обшуки
– ідеться у повідомленні.
Нардеп Железняк прокоментував обшуки
НАБУ повідомило про підозру високопоставленому чиновнику СБУ
Одного із керівників детективів НАБУ затримали
– вказали у СБУ.
У ЄС та G7 "серйозно занепокоєні" через слідчі дії щодо НАБУ
– мовиться у заяві.
СБУ та ОГП затримали "крота" ФСБ у НАБУ
– мовиться у повідомленні.
Трьом детективам НАБУ повідомили про підозри у ДТП
СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання держтаємниці у САП
Нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко впливав на діяльність НАБУ
НАБУ заявило про безпрецедентне втручання
НАБУ підтвердило обшуки
СБУ та ОГП проводять обшуки у детективів НАБУ
Правоохоронний комітет Верховної Ради проголосував за правки до законопроєкту, який готується до другого читання, за якими Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) будуть підпорядковуватися генеральному прокурору.
Під час слідчих заходів за місцем проживання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, який підозрюється у роботі на російське ФСБ і отримав підозру у державній зраді, СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Правоохоронці виявили документи з обмеженим доступом та анкети детективів.
У ЦПК заявили, що слідчі дії СБУ та ДБР щодо детективів НАБУ – це спроба тиснути на відомство після розслідувань про найближче оточення президента Володимира Зеленського. Там назвали це тиском та спробою знищити незалежні інституції.
Очевидно, питання існування і незалежності НАБУ й САП поставлять на рівень загроз нацбезпеки. Можливо це стане питанням РНБО і влада спробує ініціювати законодавчі зміни, спрямовані або на повне знищення антикорупційних інституцій, або перетворення їх на сателітів Банкової,
"Це достатньо логічне продовження повної ліквідації того, що наші улюблені анонімні телеграм-канали називають "зовнішнім впливом", а по факту будь-якої незалежності правоохоронних органів", – сказав народний депутат від Голосу Ярослав Железняк у коментарі "Радіо Свобода".
Водночас депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк вбачає в історії з обшуками в НАБУ не змову, а бажання викорінити тих, хто "займається співпрацею з країною-ворогом", про це вона заявила в етері програми "Свобода.Live".
За даними слідства, високопоставлений чиновник СБУ разом зі спільниками вимагав 300 тисяч доларів США в особи, яку оперативно супроводжував у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.
За винагороду він обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. Натомість у випадку відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями.
СБУ та Офіс генпрокурора затримали Руслана Магамедрасулова за підозрою у веденні бізнесу з Росією. Він нібито виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану. Триває перевірка його можливих контактів зі спецслужбами у Росії.
За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у місті Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією,
Посли G7 зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою в злочинах.
Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння та намір обговорити ці події з керівництвом уряду,
Дипломати нагадали, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".
Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона написала, що Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ – особливо під час війни.
У СБУ розповіли, що у Києві було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби.
Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ,
ДБР повідомило про підозри трьом співробітникам НАБУ, які кілька років тому скоїли ДТП з потерпілими. Щонайменше для двох детективів правоохоронці клопотатимуть про тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
У відповідь структура заявила, що правоохоронці зробили все, що від них вимагали. Там заявили, що співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності.
СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Співробітники СБУ кажуть, що не ознайомлювалися зі змістом документів, що мають відповідні грифи.
Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Національне антикорупційне бюро України, перебуваючи в тісних стосунках із частиною його керівників, зокрема з Русланом Магамедрасуловим.
У НАБУ заявили, що слідчі дії здійснювалися без судових ухвал, а в деяких випадках – із застосуванням фізичної сили до детективів, які не чинили опору. За офіційною інформацією НАБУ, обшуки стосуються не менше 15 працівників Бюро.
Формальною підставою для таких дій правоохоронці вказують участь у ДТП. Водночас деяким співробітникам інкримінують нібито зв'язки з країною-агресором. У НАБУ наголошують: ці обставини не пов’язані між собою та не є підставою для масштабного втручання в роботу установи.
У НАБУ підтвердили, що у їхніх співробітників працівниками СБУ та Офісу генпрокурора проводять слідчі дії. У Бюро зазначили, що вони відбуваються без ухвал суду. Там додали, що з'ясовують всі обставини.
Джерела 24 Каналу, повідомили, що СБУ та ОГП проводять обшуки у різних регіонах України. Метою є нейтралізація російського впливу на НАБУ. Детективам Національного антикорупційного бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.
За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ. Так, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший же – зрадив Україну та вів незаконну підприємницьку діяльність з Росією. Його вже затримали.