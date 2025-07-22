Разом з ДБР вони провели вже щонайменше 70 обшуків. Перевірка зачепила і САП, переглядали дотримання законодавства про держтаємницю. Усе, що відомо про відповідні обшуки та вручення підозр станом на зараз, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про обшуки в антикорупційних органах?