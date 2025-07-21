Об этом сообщают источники 24 Канала.

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Что известно об обысках у детективов НАБУ?

Как сообщают источники, детективам Национального антикоррупционного бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и тому подобное.

По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ. Так, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой же – предал Украину и вел незаконную предпринимательскую деятельность с Россией. Его уже задержали.

Обыски и задержания у детективов НАБУ / фото источников

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Как в НАБУ реагируют на обыски?

В НАБУ подтвердили, что 21 июля у их сотрудников работниками СБУ и Офиса генпрокурора проводят следственные действия. В Бюро отметили, что они происходят без постановлений суда.

"Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали – позже", – указали там.

В НАБУ проводят обыски: смотрите видео

Зауважимо, кілька тижнів тому ДБР провело обшуки у голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна та вручило йому підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Він і його адвокати вважають справу політично мотивованою. Шабунін також стверджує, що обшуки відбулися без ухвали суду.