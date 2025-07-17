Самоназначенный президент Беларуси Александр Лукашенко часто любит повторять, что его страну якобы "хотят втянуть в войну в Украине". Якобы какие-то абстрактные западные страны стремятся, чтобы его войска присоединились к участию в боевых действиях, а официальный Минск пытается любым способом этого избежать. Подобные заявления создают Лукашенко образ некоего нейтрального миротворца. Мол, балансируя между требованиями Путина и собственной пропагандистской риторикой о "лишь бы не было войны", узурпатор четко воздерживается от пересечения красной линии – привлечения собственного контингента к агрессии против Украины.

Впрочем, реальность совсем другая: когда эксперты и дипломаты говорят о сложившейся оси зла, к которой относятся Китай, КНДР, Иран и Россия, они забывают о Беларуси. Конечно, эта небольшая страна по своей военной мощи не может сравниваться ни с одним из вышеупомянутых государств, однако она играет крайне важную роль в поддержке способности оккупационных войск совершать военные преступления.

24 Канал получил от частной разведывательной компании Dallas ряд документов, которые подтверждают, что Беларусь, де-факто, является полноценной участницей войны против Украины. Ее государственные предприятия напрямую работают на российский ВПК, а правительства стран лишь формально скрывают это: чтобы на Минск не накладывали дополнительных ограничений, и он мог служить России каналом для торговли и обхода санкций. О причастности Беларуси к массированным ракетным обстрелам Украины, а также ее вклад в импортозамещение критических компонентов для оружия, читайте в материале.

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Как Беларусь стала проекцией вредительства России

Официальный Минск с момента избрания Лукашенко постепенно сближался с путинской Россией, а впоследствии и вообще стал для нее оккупированной без войны территорией, которая играет крайне важное геополитическое значение. С помощью Беларуси Кремль начал полноценно проектировать свою вредительскую деятельность отдельно на страны Балтии и Польшу, а также на Евросоюз в целом.

Одним из очень ярких примеров такого влияния является искусственно созданный Москвой и Минском миграционный кризис 2021 года. На тот момент Путин уже четко осознавал, насколько серьезными вызовами могут быть контролируемые извне наплывы беженцев для социальных и экономических факторов стран ЕС, поэтому ему ничего не стоило организовать очередную проблемную ситуацию. Причем там, откуда в Евросоюзе не ожидали.

После успеха миграционной операции Путина в 2015 году, когда европейские государства охватила волна радикальных движений, а крайне правые партии с российскими корнями и финансированием получили бешеный прирост к рейтингам, россияне решили совершить очередную гибридную атаку на Европу. Причем к ней уже полноценно привлекли Беларусь, чем существенно уменьшили свои финансовые затраты на агрессию.

Лукашенковские структуры государственной безопасности вместе с ФСБшниками организовывали перемещение тысяч жителей Ирака, Ливана, Сирии и других стран в Минск. Мигрантам обещали за оплату транспортных расходов обеспечить пересечение границы между Беларусью и ЕС с последующим получением статуса беженца. На территории России и ее союзницы таких иностранцев перевозили под конвоем, чтобы они не могли разбежаться, а в лесах у границ Польши, Литвы и Латвии оборудовали лагеря с нечеловеческими условиями содержания. Фактически единственный путь, который имели десятки тысяч людей – пробиваться в Евросоюз сквозь быстро усиленные наряды пограничников.



Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе / Фото белорусских пропагандистских псевдоСМИ

Сколько мигрантов погибли в белорусских лесах, а также скольким удалось пробраться к пунктам назначения, неизвестно. Впрочем, этот раз количество нелегалов не было таким, что смогло коренным образом повлиять на экономическую, социальную и вообще безопасностную составляющую жизни в странах ЕС. Именно так Россия впервые спроектировала свою силу через Беларусь, а страна Лукашенко стала полноценной частью оси зла.

Беларусь является участницей войны против Украины с начала полномасштабного вторжения?

С момента создания миграционного кризиса в 2021 официальный Минск окончательно присоединился к агрессивной форме участия в союзе с Россией. Кремль нацелился на расшатывание ситуации внутри Евросоюза. С началом полномасштабного вторжения, когда оккупанты вторглись на территорию Украины с белорусских земель, Лукашенко так или иначе сумел политически удержаться от вступления своей армии на стороне Москвы. Хотя на Беларусь и наложили дополнительные санкции за помощь Москве, это не помешало ей мгновенно превратиться в логистический хаб по перевозке в Россию и из нее запрещенной продукции.

Так, через Польшу в страну-агрессора переправляли нужный для военного производства оксид алюминия, элитные автомобили, древесину и множество других изделий. В обратном направлении россияне везли аграрную продукцию и удобрения.

Кроме непосредственно предоставления своей территории для нападения, и всевозможной помощи России в торговле со странами ЕС, Беларусь полноценно присоединилась к работе в производстве российских ракет, которыми оккупанты уничтожают гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Именно этот факт и делает Минск полноценным союзником Москвы, членом оси зла и участником войны против Украины.

Начиная с 2022 года куча государственных компаний присоединились к непосредственному участию в обеспечении российской армии. Военные Беларуси, а также работники заводов ВПК расконсервировали технику и снаряды для передачи их оккупантам. Однако наиболее критическую помощь Кремлю оказали компании-производители электроники. Благодаря участию белорусов, Москва смогла частично обеспечить так называемое импортозамещение крайне важных микросхем, конденсаторов, стабилизаторов и тому подобное.

Подтверждением этого может служить документ с перечнем фирм, чья продукция была согласована между правительствами двух государств-союзниц как такая, что участвует в научно-технической кооперации предприятий ВПК.

Согласно письму заместителя министра промышленности и торговли России Кирилла Лысогорского, отправленного главе государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрию Пантусу, в 2025 году кабмины стран согласовали отправку в Россию продукцию ОАО "Витебский завод радиодеталей "Монолит", ОАО "Научно-технический центр "ДЭЛС", ОАО "НИИЭВМ", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", ОАО "Интеграл" – управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Цветотрон" и ОАО "Пеленг".



Письмо из минпромторга России, свидетельствующее о работе белорусских компаний на ВПК агрессора / Документ предоставлен частной разведывательной компанией Dallas

Беларусь ответственна за удар по "Охматдету", множество уничтоженных домов и блэкауты по всей стране?

Среди перечня белорусских компаний-производителей электроники, безусловно, можно выделить ОАО "Интеграл". Это предприятие, расположено в Минске, является наиболее мощным поставщиком различных компонентов для большого количества российских военных заводов.

В частности и благодаря продукции "Интеграла" россияне имеют возможность изготавливать высотомеры для крылатых ракет Х-101, а также многие другие детали к этим боеприпасам. Что делает Беларусь ответственной за гибель сотен гражданских и военных, удары по критической инфраструктуре Украины, уничтоженные в результате попадания дома и тому подобное.

Пожалуй, самым известным использованием Х-101 является удар по детской больнице "Охматдет", в результате которого двое погибли и ранены 16 человек. Россияне разрушили отделение токсикологии и онкологии с реанимацией и операционными залами. Пострадали также и соседние отделения.



Уничтоженный корпус "Охматдета" / Фото КМВА

Использовали Х-101 также и для массированных ударов по энергосистеме, чтобы заставить Украину сидеть без света, воды и отопления. Смотрите инфографику с известными из открытых источников последствиями обстрелов ракетами Х-101 Полет каждой из выпущенных российскими стратегическими бомбардировщиками ракет был бы невозможен без высотомеров, участие в производстве которых принимает в частности и АО "Спецэлектронкомплект" – постоянный заказчик белорусских микросхем. Смотрите письмо со сроками поставок чипов для российского АО "СпецЭК":

Как отметили в Главном управлении разведки на запрос 24 Канала, микросхемы производства "Интеграла" присутствуют также в высокоточной малозаметной крылатой ракете Х-69, что так же активно применяют россияне для ударов по объектам энергетики. С помощью этих ракет агрессоры уничтожили Трипольскую ТЭС, чем лишили Киевскую область главного объекта для генерации электроэнергии.



Трипольская ТЭС после удара / Фото из соцсетей

Также Х-69 военные-преступники запускали для ударов по критической инфраструктуре Сумской и Черниговской областей, а изготавливали эти боеприпасы по заказу известной компании-закупщика деталей для производства крылатых ракет – "ТРВ-Инжениринг".



Перечень заказов микросхем белорусского "Интеграла" для дальнейшего их использования в ракетах Х-69

Кроме того, без белорусских деталей по Украине не прилетали бы "Кинжалы", ведь в электронно-вычислительной машине аэробаллистических ракет Х-47 стоят детали от "Интеграла". Россияне не били этими крайне дорогими боеприпасами в количестве более 11 единиц за массированный обстрел, и вообще использование "Кинжалов" сейчас является относительно редким явлением. Однако агрессоры нанесли серьезные удары по некоторым военным объектам, а также разрушили не одно гражданское здание. Чего стоит только падение обломков на один из домов в Соломенском районе, или убийство 8-летнего мальчика на Прикарпатье.



Именно здесь российский "Кинжал" убил 8-летнего ребенка / Фото Офиса Генпрокурора

Продукцию минского завода российские инженеры также устанавливают в авиационные ракеты Х-39 и Х-38. Во время удара по Константиновке 9 августа 2024 года последняя попала в супермаркет и отделение "Новой почты" в центре города. Тогда погибло 14 человек, среди которых были дети. Еще 44 человека получили ранения.



Удар по супермаркету в Константиновке был бы невозможен, если бы не белорусские микросхемы в ракете Х-38 / Фото начальника Константиновской ГВА

Более того, белорусские чипы используют также и для изготовления деталей для самого носителя КАБов и авиационных ракет – многоцелевого истребителя Су-35С. Последствия ударов с использованием этой воздушной платформы вообще неисчислимы, поскольку российские пилоты регулярно запускали из них бомбы с модулями УМПК, что буквально разрушали Сумы и область, Херсонщину, а также другие прифронтовые города и территории.

Смотрите документ с перечнем части микросхем, которые белорусский "Интеграл" производит для предприятий российской оборонки:

Так же ответственными за убийства гражданских являются и работники ОАО "Цветотрон". Их продукцию, по данным ГУР, россияне используют для изготовления ракет Х-31ПМ и Х-35У.

Первая ракета является противорадиолокационной. Благодаря ей оккупанты уничтожили немалое количество украинских систем ПВО, хотя большинство Х-31ПМ либо выходила из строя после пуска, или была уничтожена.

Х-35У – противокорабельная ракета, которую россияне используют как элемент террора. Для этого оккупанты даже передислоцировали береговые комплексы "Бал" из Крыма. Из-за относительно ограниченной дальности (по некоторым данным 250-500 километров), военные преступники применяют ее для ударов по наземным целям неподалеку от линии фронта. Много раз под ударами Х-35У оказывались Харьков и Запорожье.



Место обстрела Х-35У в спальном районе Запорожья. Погибла одна женщина, а 9 человек получили ранения / Фото полиции Запорожской области

Белорусское ОАО "Пеленг", как отметили в ГУР, привлечено в изготовлении компонентов для танкового прицела наводчика "Сосна-У", что используется в Т-90М, Т-80БВМ, а также Т-72Б3. Кроме того, это предприятие производит комплектующие к системе управления огнем "Калина" к основному российскому боевому танку Т-90СМ.

ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", а также ООО "Научно-технический центр "ДЭЛС" работают на удовлетворение потребностей АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Именно это предприятие производит "Буки", один из которых в 2014 году сбил борт малайзийских авиалиний MH-17, а также комплексы С-300 и С-400.

С июня 2022 года противовоздушные комплексы россияне использовали в основном для ударов по земле. Под почти постоянной атакой находились города, расположенные неподалеку от линии фронта (согласно открытым данным, страна-террорист выпустила 1296 ракет). Чаще всего под абсолютно варварскими ударами оказывался Харьков. Официальная статистика свидетельствует, что в результате таких обстрелов погибло более 46 гражданских. Еще около 200 получили ранения. Единственной целью подобных атак были только жертвы. В качестве примера, в Васильевке Запорожской области 30 сентября 2022 года россияне запустили 16 ракет по гуманитарной колонне автомобилей, которые ехали на оккупированные территории, чтобы вывезти оттуда людей. Военные преступники заявили, что будут пропускать машины, чтобы водители могли забрать родственников на свободные земли, однако на блокпосте прекратили движение для создания колонны. Когда собралось более 60 машин, по ним целенаправленно начали бить из систем С-300.



Последствия совместной работы белорусских "ДЭЛС" и "Дисплей" с российским "Алмаз-Антеем" / Фото ГСЧС Запорожской области

Как именно привлечено к российскому ВПК ОАО "Витебский завод радиодеталей "Монолит", пока неизвестно. Их конденсаторы напрямую и через посредников закупает множество российских предприятий, поскольку эта продукция подходит и для крылатых, и для баллистических ракет, а также для других средств вооружения.



Конденсаторы от белорусского "Монолита" среди перечня частных поставщиков / Скриншот из документов частной разведывательной компании Dallas

Война со странами ЕС может начаться с Беларуси

Фактически Беларусь является прямым союзником России в войне против Украины. Не нейтральной стороной, которую "тянут в войну", а полноценной участницей конфликта. Ее предприятия можно считать легитимными военными целями, как например нефтеперерабатывающие заводы и базы.

Впрочем, размещение на ее территории российского ядерного оружия, передача "Орешника", наличие военных баз с наемниками-инструкторами нацелены отнюдь не на Украину. Такие действия двух диктаторов направлены на запугивание стран Европейского союза – государств, которые уже испытывали на себе гибридную агрессию Москвы и Минска.

Чиновники многих цивилизованных стран уверены, что Россия в ближайшие годы попытается атаковать страны НАТО по меньшей мере косвенным способом. Так что кто знает, возможно Путин и Лукашенко разыграют карту прорыва в страны Балтии "неподконтрольных Кремлю и Минску группировок" именно с территории Беларуси. По крайней мере таким образом российскому лидеру будет максимально легко избежать решительных действий со стороны членов Североатлантического альянса. По большому счету, такой процесс уже запущен, о чем свидетельствуют те самые "Герберы", которые недавно залетели на территорию Литвы со стороны Беларуси.



БПЛА "Гербера" на территории Литвы / Фото из фейсбука Вооруженных сил Литвы

При отсутствии серьезной реакции на инцидент, уже вскоре на Литву могут полететь уже не дроны-"приманки", а настоящие "Шахеды". Пока коллективный Запад вяло размышляет о необходимости тотально вооружаться, белорусы, россияне, китайцы, иранцы и северокорейцы масштабируют свое производство, а также крайне быстро модернизируют средства для убийства. И пока агрессоры не чувствуют неотвратимости наказания за свои преступления, они будут продолжать совершать преступления. С каждым месяцем все эффективнее. Вплоть до момента, пока ценные системы ПВО/ПРО не будут бессильны против условно примитивных массовых технологий диктатур.